От близо 30 години в българското Народно събрание не е имало парламентарна група с над 130 депутати. "Прогресивна България" със своите 44,594% от вота поставят рекорд в рамките на XXI век не само като брой народни избраници, но и като общ размер на техните заплати, а и като размер на държавната субсидия.

Финансовите правила на Народното събрание определят основното месечно възнаграждение на депутатите в размер, равен на три средномесечни заплати в обществения сектор. Преизчислява се всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

В сегашния случай това би означавало депутатската заплата да се базира на нивата в обществения сектор от март. НСИ обаче ще представи информация за възнагражденията през първото тримесечие чак на 15 май.

В момента налични са данните за заплатите в обществения сектор до края на 2025 г. с 1488 евро в края на декември. Анализът на данните от последните години показва, че обичайно през март възнагражденията са малко по-ниски от тези, измерени от НСИ през последния месец на предходната година. С оглед липсата на значителни сътресения в национален мащаб в началото на 2026-а, вероятно ситуацията ще е подобна - основната депутатска заплата със сигурност ще е доста над 4000 евро.

Източник: БГНЕС

Така или иначе, има редица фактори, които увеличават възнаграждението на дадения депутат. Всяка прослужена година прибавя по 1%, научна степен носи още 10 или 15%. При реализиране на "приоритетни за страната задачи" той може да получи допълнителни 25% върху заплатата си.

Членовете на постоянните комисии се разписват срещу 15% по-високо възнаграждение. При участие в подкомисии, временни комисии и работни групи се полагат до 5% върху основната заплата.

Председателите на парламентарни комисии и председателите на ПГ имат 35% по-високи заплати, а зам.-председателите на комисии - 25%. Председателят на парламента е с 55% по-високо месечно възнаграждение от основното, а заместниците му - с 45%.

Даже и при най-консервативно изчисление това означава, че депутатите от "Прогресивна България" (общо 131) ще имат общ месечен доход от заплати значително над половин милион евро. За година се получава сума, сравнима с оборота на добре развито малко предприятие у нас.

Източник: БГНЕС

Това е на фона на покриваните от институцията транспортни разходи, безвъзмездно предоставеното жилище в София за тези, които не притежават такова и даденият от Народното събрание офис за всеки депутат.

Депутатските заплати не е задължително да се превръщат в ресурс на дадена партия, но позволяват много дейности да се прехвърлят от политическата сила към нейните избраници в съответните избирателни райони.

Освен това, "Прогресивна България" ще може да разчита и на безпрецедентна по размер субсидия.

При получени 1 444 920 гласа и определен размер на финансирането от 4,09 евро на действителен глас коалицията може да разчита на почти 6 милиона евро годишно. За политическа сила, която тепърва изгражда структури у нас, това ще е много сериозен тласък.

Тъй като и в природата, и във финансите има баланс, редица други формации в парламента ще трябва да се справят със значително по-скромен ресурс. В това положение са ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало и "Възраждане", които се свиват както като брой депутати, така и като гласове.

Разбира се, ПБ имат нужното мнозинство, за да прекроят както финансовите правила на парламента, така и Закона за политическите партии с мнозинството и така ситуацията с парите на депутатите и на политическите сили зад тях да се промени коренно. Немалко от гласоподавателите биха одобрили това.