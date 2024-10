В списъка с най-известните структури в света се намира и Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, която привлича около 2,5 милиона посетители годишно и остава шедьовър на архитектурата тип Арт Деко през 20-те години на миналия век.

Достигайки 381 метра при завършване през 1931 г., преди да се издигне до 443 метра с добавянето на антената Алфорд през 1965 г., Емпайър Стейт Билдинг царуваше като най-високият небостъргач в света, докато кулите на Световния търговски център не бяха издигнати в началото на 1970 г.

Но не само главозамайващата височина я превърна в "осмото чудо на света", а скоростта, с която сградата се издигна от прахта до небесата за удивително време от една година и 45 дни.

В книгата The Empire State Building: The Making of a Landmark на Джон Тауранак, историята на сградата започва със сътрудничество между двама видни нюйоркчани. Джон Дж. Раскоб е бил главен финансов директор на DuPont и General Motors, когато е избран за председател на Националния комитет на Демократическата партия през 1928 г., натоварен с издигането на четири мандата губернатор Ал Смит в Белия дом.

След като Хърбърт Хувър печели президентския пост, Смит и Раскоб преминаха към бума на недвижимите имоти, който издигна образа на Ню Йорк до нови висоти. Те насочиха вниманието си към имот между 33-та и 34-та улица и Пето и Шесто авеню, където се намира най-луксозният хотел в града за времето си.

"Те знаеха, че Waldorf-Astoria е в трудни времена", пише авторът на книгата Тауранак. "Хотелът не можеше да продава алкохол по време на забраната, защото бяха в очите на обществеността, всеки би разбрал, че го правят, и така губеха пари."

Двамата създават Empire State Corporation в средата на 1929 г. с няколко колеги, като назначават добре известния Смит за президент заради неговите промоционални умения и влияние и купуват парцела между 16 и 17 милиона долара.

След това корпорацията наема архитектите Ричмънд Х. Шрев и Уилям Ламб - скоро към тях се присъединява Артър Лумис Хармън - за да проектират това, което първоначално е предназначено да бъде 65-етажна сграда. Раскоб и Смит обаче искат да станат по-големи, което наложи преосмисляне на структурата в 80-етажна офис кула с височина 304 мерта.

Смит и Раскоб искаха сградата да бъде отворена до 1 май 1931 г., оставяйки на групата само 21 месеца между първите архитектурни скици и напълно реализираната краен продукт.

Без време за губене, Шрев и Ламб се заемат с проектирането на структура, която да увеличи максимално количеството висококачествено офис пространство.

Наред с ускорения график, архитектите скоро осъзнават, че трябва да се борят с егото на собствениците на имота. След като научават, че строящата се Chrysler Building добавя шпил, който ще издигне сградата до 319 метра, Смит и Раскоб изпращат Шрив, Ламб и Хармън обратно към чертожната дъска, което води до планове за пететажен мезонет, който вдига Empire State Building на 85 етажа и 320 метра.

Това все още не беше достатъчно за тях. "Така че те излязоха с това, което описвам като най-лудата строителна схема след Вавилонската кула", казва Тоуранак. "Те решиха, че ще поставят мачта на дирижабъл на върха на сградата, която ще издигне сградата до 381 метра височина."

Междувременно разрушаването на съществуващата собственост на парцела беше в ход до есента на 1929 г. и се оказа нещо като неудобство.

Допълнителни проблеми се появиха, когато екип за разкопки започна да копае дупка за основата през януари 1930 г. "Манхатън е пълен с подземниреки", отбелязва Тоуранак. "И така се натъкнаха на една, която първоначално преградиха, но след това разбраха, че няма да издържи, така че трябваше да я покрият."

От времето, когато първата от 210-те стоманени колони на сградата беше поставена в основата на 17 март 1930 г., ефективна поточна линия поддържаше варовик, дърво, мрамор, тухли, цимент и хоросан да се насочват към обекта с камиони.

С най-малко 3000 мъже, работещи по конструкцията в разгара на производството, тълпите по тротоарите често се събираха, за да зяпат работниците, стъпващи на пръсти по гредите.

Учудващо, основните части на конструкцията, включително стоманената рамка, бетонните подове и външния камък и метал бяха завършени няколко дни до седмица предсрочно. Това разчисти пътя за бърз монтаж на водопровод и окабеляване, последван от задачите по подови настилки, мазилки, боядисване и декориране.

В крайна сметка дирижабъл не бе инсталиран след няколко нестабилни опита за закачане на дирижабъл към мачтата. Вместо това зоната на обсерваторията на 86-ия етаж, която беше предназначена за закупуване на билети, се превърна в "най-високата чайна в света", докато планираната товарна станция на 102-ия етаж се превърна във втора платформа за наблюдение.

Емпайър Стейт Билдинг е открит на 1 май 1931 г. с церемония по прерязване на лентата и специален светлинен дисплей, запален от ключ от Белия дом.

Докато площадката за наблюдение на 86-ия етаж беше незабавен хит, привличайки 17 000 посетители през първите четири дни, надпреварата да се подготвят офисите за пролетния сезон за наемане се оказа ненужна на фона на липсата на търсене по време на Голямата депресия.

И така собствениците трябваше търпеливо да чакат следвоенния бум за търговски успех. Междувременно те можеха да се задоволят с широко разпространената похвала на архитектурната общност, сигнал, че Емпайър Стейт Билдинг в крайна сметка ще остане като уникална сграда.