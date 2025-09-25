През 2024 г. брутните финансови активи на българските домакинства са се увеличили с 6,3% до 154 млрд. евро, като това е най-слабият ръст за последните четири години, отбелязва Allianz в своя доклад Global Wealth Report, който обхваща 60 държави. Нашата страна е изпреварена в класацията от Китай и Чили и заема 35-о място.

Основна част от портфейла на домакинствата у нас са ценните книжа с 51% дял, но и с разочароващ ръст от 1%. Представянето на банковите депозити (14,5% дял) и застраховките/пенсиите (14,2%) е по-добро.

Новите спестявания регистрират понижение с цели 22% до 8,5 млрд. евро, като цели 71% от тях са били вложени в банкови депозити. Останалата част е била инвестирана в застраховки и пенсионни продукти, за да достигнат цели 2 млрд. евро. Едва 400 000 евро са били инвестирани в ценни книжа и то основно във взаимни фондове, става ясно от доклада.

В същото време ръстът на задълженията се ускорява до 17,7%, което е най-бързото увеличение от времената на Световната финансова криза насам и задълженията като процент от БВП достигат 30 на сто.

САЩ са мотор на растежа

В глобален план финансовите активи на частните домакинства достигат 269 трлн. евро в края на 2024 г., като това е ръст от 8,7%. Стойността е рекордна, но спрямо икономическата активност финансовите активи са 283% от БВП - същото ниво, както през 2017 г., отбелязват от Allianz.

"През 2024 г. половината от глобалния ръст на финансовите активи беше генериран само от САЩ. През последното десетилетие този дял възлиза на 47%. За сравнение, Китай допринася с 20%, а Западна Европа - с едва 12%", коментира главният икономист на Allianz Лудовик Сюбран.

От доклада се вижда още, че реалното богатство на глава от населението в Япония е нараснало малко по-бързо от това в Западна Европа през последните 20 години.

В глобален мащаб растежът на ценните книжа е почти два пъти по-бърз от този на другите класове активи.

Въпреки постепенното намаляване на основните лихвени проценти от страна на централните банки по света, в повечето държави ръстът на задълженията е значително по-анемичен от този у нас - средно 3,8%. Особено голям е спадът в Китай - от традиционни близо 20 процента в продължение на две десетилетия до 3,4% през миналата година.

Стойността на имотите като актив расте двойно по-бързо от предходната година, но говорим за 3,6% - което продължава да е по-добре само в сравнение с периода около Световната финансова криза. На пазари като Франция и Германия виждаме и спад на цените, посочват авторите на доклада.

Лоша новина е, че 2024-а затвърждава две негативни тенденции - по-бедните страни вече не догонват по-богатите, като между тях има 18-кратна разлика и освен това най-богатите 10% на национално равнище притежават около 60% от богатството, както е било и през 2004 г.