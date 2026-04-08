Частни китайски компании предоставят на Ислямската революционна гвардия (IRGC) на Иран подобрени чрез AI сателитни снимки, позволяващи по-прецизно насочване на ракети и дронове срещу войски и бази в Близкия изток, съобщават източници от американските разузнавателни служби пред ABC News и Washington Post.

Сюжетът се позагуби около новината за спиране на огъня в Близкия Изток, но е ясен знак какво ще се случва и по време на следващите конфликти по света.

В центъра на скандала е китайската компания MizarVision, специализирана в геопространствено разузнаване и AI софтуер, в която държавата притежава 5,5% дял.

Преди и по време на войната с Иран фирмата публикува в китайската социална мрежа Weibo подробни сателитни изображения на американски военни обекти в региона — с автоматично маркиране на техника, видове самолети, системи за противовъздушна отбрана и радарни позиции.

Само в седмицата преди началото на войната MizarVision е публикувала поне шест пъти снимки на базата "Принц Султан" в Саудитска Арабия. На 27 февруари — деня преди избухването на конфликта, компанията е качила изображения с местоположението на десетки самолети. По-малко от 48 часа по-късно иранска атака удря същата база и ранява тежко американски военнослужещ, който впоследствие умира.

Военният анализатор Райън Федасюк от Държавния департамент предупреди, че технологията на MizarVision позволява на иранските сили да локализират американски войски и обекти почти в реално време с точност до 0,3 кв. метра. "Иран не разполагаше с тази възможност преди конфликта", категоричен е той.

Пазар на военно разузнаване

MizarVision не е единствената компания в този пазарен сегмент. Базираната в Ханджоу Jing'an Technology твърди, че нейната система "Джинци" е реконструирала маршрутите на американски стелт бомбардировачи B-2A, макар експертите да поставят под съмнение тези претенции. Редица такива компании притежават сертификати, свързани с Народоосвободителната армия на Китай, и се ползват от стратегията за гражданско-военна интеграция на Пекин.

Анализаторите посочват, че тази схема позволява на Китай да извлича стратегически предимства, без официално да участва в конфликта — частните фирми осигуряват разузнавателни възможности под прикритието на правдоподобно отричане. Интересът на Пекин не е случаен: преди войната Китай е купувал над 80% от иранския петролен износ, или около 1,38 млн. барела дневно.

Мисията на MizarVision, описана на собствения ѝ сайт, е да "демократизира геопространственото разузнаване" и да го направи достъпно извън ограничен кръг организации. Анализатори подозират скрито финансиране - сателитните изображения не са без пари, а в случая се предоставят безплатно.

В Конгреса темата се дискутира активно и Вашингтон вече е поискал от всички търговски доставчици на сателитни изображения, включително Planet Labs, да преустановят за неопределено време продажбата на снимки от зоната на конфликта. Вероятно това ще продължи и по време на примирието и мирните преговори между Вашингтон и Техеран.

От китайското външно министерство заявиха, че публикуваните изображения са получени "от открити канали" и представляват "рутинна пазарна практика". MizarVision не коментира случая.