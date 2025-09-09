Повече от 100 шивачи е освободила в края на миналия месец гръцката компания "Хариеса", която развива дейност в района на Сандански, пише местният в. "Струма".

Според изданието на работа са останали едва 10 работници, а освен това се твърди и че сградата, в която са цеховете, е била продадена и в нея ще се произвежда дограма.

"Управителят на фирмата е посочил пред работниците, че решението му е било неизбежно заради рязко нарастващата себестойност на продукцията и замразени продажни цени. Като причина за съкращението е посочен и скокът на минималната работна заплата, която в рамките на две години скочи с два пъти, а цените на стоките във фирмата са останали същите", пише още "Струма"

"Хариеса" беше една от големите шивашки фирми в Югозападна България, като през 2010-2011 г. за нея работеха над 700 души, а приходите достигаха 10 млн. лева годишно. Данните за осигурените лица обаче показват непрекъснато свиване на персонала, като през юни заетите са били около 200.

През 2023 година компанията е имала 6,7 млн. лева приходи, но и над 190 000 лева загуба.

Подобна ситуация се случи и с друга от гръцките фирми, работещи "на ишлеме" в региона - "Меймарис", отбелязва "Струма". И припомня, че през годините само в община Сандански имаше над 40 шивашки цеха с близо 5000 работници, докато сега заетите в тази сфера са едва около 1000.

Нерядко приключването на дейността върви ръка за ръка със забавени или даже тотално неизплатени заплати за служителите.