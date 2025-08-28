Ръководителят на основния руски производител на космически кораби отправи тревожно предупреждение: компанията е достигнала "критично" състояние и не може да продължи в сегашния си вид, съобщава Ars Technica.
"Ситуацията е критична: многомилионни дългове, лихви по кредити, които "изяждат" бюджета, множество неефективни процеси и освен това значителна част от екипа е загубила мотивация и чувство за обща отговорност", написа в писмо до служителите си Игор Малцев, директор на РСК "Енергия".
Темата стигна и до руски медии като сайта Gazeta.ru и специализирани онлайн канали, свързани с космическата програма.
"Енергия" е най-голямата компания в обширната руска космическа индустрия, която е под държавен контрол Корените ѝ могат да се проследят до годините след Втората световна война.
Днес фирмата произвежда пилотираните кораби "Съюз" и товарните "Прогрес" и е ангажирана с модулите за следващото поколение руска орбитална станция. Трудно е да се обясни колко важна е нейната дейност за космическата програма на Москва.
Кремъл, имаме проблем
В съобщението си до хилядите служители на корпорацията, Малцев каза, че "Енергия" има трудности с изплащането на заплати и доставката на космическите кораби и други продукти, за които има договори.
"Трябва да спрем да лъжем себе си и другите за състоянието на нещата, убеждавайки себе си и другите, че всичко е наред при нас. Времето изисква от нас решителни действия - не да седим, а да се борим за предприятието. Предлагам всеки честно да отговори на въпроса: готов ли сте да работите за резултат и да дадете реален принос?", пише ръководителят, който пое поста преди само три месеца, но вече говори за нуждата от "чудо", което да спаси компанията.
Изявлението на Игор Малцев е изненадващо - не толкова заради фактите (знае се, че руската космическа програма е в упадък поне от 3 години насам), колкото заради своята прямост. До момента официалните лица предпочитаха да говорят не за настоящи предизвикателства и бъдещи планове, а за величието на минали успехи.
В действителност руската космическа програма е хронично недофинансирана, а войната срещу Украйна само ускори изчерпването на таланти и ресурси. Русия не може да си позволи нови космически кораби и ракети, когато се нуждае от боеприпаси и хора за фронтовете.
Коментарите на Малцев идват в момент, когато бизнес климатът в Русия изглежда става все по-отчаян. Основната лихва вече се покачи до 18 процента, а бизнес кредитите са още по-скъпи, тъй като капиталът става по-ограничен в военновременната икономика на страната.
Какво означава всичко това за руската космическа индустрия и участието ѝ в Международната космическа станция не е ясно. Наскоро страната намали броя на товарните и пилотирани мисии до космическата станция от четири полета на всеки две години на три като мярка за икономия на разходи.
