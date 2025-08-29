Шведската компания произвеждаща оръжие, Saab, разработва голям автономен подводен дрон за шведските въоръжени сили, който да се използва предимно в Балтийско море, се казва в съобщение на въоръжените сили на страната.

"Шведските въоръжени сили продължават да подобряват своите възможности да откриват, наблюдават и противодействат на заплахи под повърхността на Балтийско море. Saab съвместно с Управлението за материално снабдяване на въоръжените сили, разработват голям автономен подводен дрон", се казва в изявлението.

Компанията Saab от своя страна заяви, че е подписала договор за доставка на голям безпилотен подводен апарат (Large Uncrewed Undersea Vehicle, LUUV) на стойност 60 милиона шведски крони (около 6,2 милиона долара).

Първите тестови изпитания на новата система са планирани за лятото на 2026 г., уточняват от компанията.

По информация от шведските въоръжени сили, новият подводен дрон ще бъде подобен на мини подводница без екипаж.

Швеция се присъедини към НАТО от март 2024 г. Правителството на страната активно увеличава разходите за отбрана, както и въоръжението, и същевременно планира да увеличи числеността на въоръжените сили. В периода 2025 г. - 2030 г., шведското Министерство на отбраната планира да насочи значителна част от ресурсите си за ремонт, модифициране и удължаване срока на използване на наличната техника.