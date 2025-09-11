Върховният административен съд (ВАС) преди дни окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, съобщиха тогава от съда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Асоциацията на топлинните счетоводители обаче предпочита старата формула. "Формулата е на повече от 20 години и е доказала, че работи справедливо. "Проблемът не е във формулата по същество, а в начина, по който е била въведена." Така Боряна Колева от Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство и изп. директор на фирма за топлинно счетоводство защити отмененият от съда начин за изчисляване на сметките за парно в многоетажни сгради, коментирайки въпроса в предаването "Тази сутрин" на бТВ.

Засега решението на ВАС няма да засегне вече изготвените изравнителни сметки за изминалия отоплителен сезон - те са подадени и фактурирани, каза Колева. "След публикуването на решението в Държавен вестник ще трябва да бъде изработена нова методика. Надяваме се формулата да бъде спасена", посочи още тя.

Становище на Български енергиен и минен форум

Експертите на Български енергиен и минен форум (БЕМФ) изразяват безпокойство от потенциалните негативни последствия от отмяната на действащата Методика за дялово разпределение на топлинната енергия от Върховния административен съд (ВАС). Това се посочва в декларация на организацията от днес.

Според БЕМФ това е началото на процес на "неопределеност и хаос" в нормативната база на топлинната енергетика.

Според експертите от БЕМФ, целта на решението на ВАС е отмяната на така оспорваната такса "сградна инсталация" или като минимум нейното понижение, което във всички случаи ще ощети едни потребители за сметка на други.

"Това обективно е несправедливо и неминуемо ще причини обществено недоволство. На всичко отгоре всяка новопредложена методика, освен че ще доведе до поскъпване на услугата дялово разпределение, изисква като минимум 30 дни за обществено обсъждане на различни нива, включително и в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което означава, че за новия отоплителен сезон в България няма да има действаща Методика за дялово разпределение с всички последствия и хаоса причинен от това", отбелязват от БЕМФ.

Експертите на организацията предлагат ВАС да модифицира решението си, като го промени на "задължава Министерството на енергетиката в срок до края на новия отоплителен сезон да предложи една или няколко методики за дялово разпределение, които да бъдат обект на избор от абонатите - етажните собственици", които предварително да бъдат предложени за обществено обсъждане.

От БЕМФ предлагат заедно с Асоциацията на топлофикационните дружества в България и други съпричастни по въпроса организации да организират до края на годината "кръгла маса", на която да запознаят обществото с важната роля на тези дружества в енергийния баланс на България и състоянието в което се намират като предложат на правителството програма от мерки и действия за икономическото им стабилизиране.