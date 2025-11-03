Американският енергиен гигант ExxonMobil може да прекрати операциите си в Европейския съюз. Това ще се случи, ако блокът не смекчи значително подготвяната Директива за корпоративна устойчивост, предупреди главният изпълнителен директор на компанията Дарън Уудс в интервю за Ройтерс.

Новите правила предвиждат глоби до 5% от глобалните приходи на компаниите. По думи на Уудс те поставят под въпрос възможността на ExxonMobil да продължи дейността си на континента.

"Ако не можем да бъдем успешна компания в Европа и, по-важното, ако те започнат да се опитват да наложат вредното си законодателство по целия свят, където правим бизнес, става невъзможно да останем там", коментира Уудс в кулоарите на енергийната конференция ADIPEC в Абу Даби.

Каква е идеята на регулациите?

Проектозаконът на ЕС цели да задължи международните корпорации, опериращи на европейския пазар, да идентифицират и управляват рисковете за човешките права и околната среда, само че по цялата си верига на доставки.

Уудс обаче определи изискванията като "технически неосъществими" и твърди, че те надхвърлят рамките на разумната регулация.

"Изумително е, че това изискване не се ограничава до бизнеса ни в Европа. То ще ме принуди да прилагам тези правила към целия бизнес на ExxonMobil по света, дори там, където Европа няма юрисдикция", заяви той.

Компанията активно лобира срещу директивата, като предупреждава за "катастрофални последици" за енергийния сектор, ако документът бъде приет в сегашния си вид.

"Ще продължим да се опитваме да обединим бизнес лидерите по света, за да се противопоставят на това законодателство", добави Уудс.

Главният изпълнителен директор на ExxonMobil изрази и по-широка загриженост за икономическите тенденции в Европа. "Днес вече имаме свръхрегулирана икономика, която се деиндустриализира и задушава растежа. Новият закон само ще засили този процес", коментира той.

Европейският парламент вече договори нов кръг от промени в законопроекта, като се очаква окончателната версия на директивата да бъде гласувана до края на годината.

Международен натиск

Критиките на ExxonMobil идват в момент, когато Катар и САЩ също настояват ЕС да преразгледа своята политика в областта на устойчивостта.

Министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби, който е и главен изпълнителен директор на QatarEnergy, предупреди, че страната му може да спре доставките на втечнен природен газ (LNG) за Европа, ако директивата влезе в сила без съществени промени.

"Не можем да достигнем нулеви нетни емисии, както изисква законът. Това е просто нереалистично", подчерта ал-Кааби.