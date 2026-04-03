Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка и председател на УС на Асоциацията на Банките в България, бе отличена със златна награда в категория "CEO на 2026" от 15-тото издание на Forbes Business Awards. Наградите насърчават предприемаческата смелост, добрите управленски практики и социалната отговорност - ценности, които изграждат доверие и устойчивост.

За носител на наградата тя бе избрана от 100 доказани бизнес лидери, които споделят ценностите на Forbes. По време на стилната церемония наградата ѝ бе връчена от Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. При приемането й тя благодари на организаторите, че през годините са успели да съхранят непреходната тежест и стойност на конкурса.

"Оценявам значимостта на този приз, който получавам от 15-тото издание на престижните Forbes Business Awards. Още по-показателно е това, че се случва в годината, в която Пощенска банка отбелязва своята 35-а годишнина. Искам да посветя тази награда на нашите акционери от силната група Юробанк, към която принадлежим, на нашите клиенти и най-вече на екипа на банката", посочи от сцената Петя Димитрова.

"Благодарение на моите колеги ние се доказахме като една от най-успешните банки в България, отличен работодател и социално отговорна компания, която въвежда иновациите у нас", заяви тя в речта си.

* * *

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка от 2012 г. Под нейно ръководство само за няколко години банката подготви и реализира три мащабни сливания.

Петя Димитрова е двигателят на дългосрочната стратегия на Пощенска банка за устойчиво развитие и визия за "Phygital модел на дигитална трансформация с човешко лице". Дигиталната трансформация в банката е подкрепена от над 100 планирани инициативи с изкуствен интелект, които обхващат ключови области за обслужване на клиенти.

Г-жа Димитрова е председател на УС на Асоциацията на Банките в България. В тази си роля тя изигра ключова роля за успешното и безпроблемно приемане на еврото в началото на годината.

Председател е и на УС на Фондация "Буров" - най-старата и изтъкната организация в областта на банковото дело и финансите.

Под нейно ръководство в последните години Пощенска банка спечели близо 100 престижни международни и български награди.