Target, Walmart, CVS и други търговци на дребно започнаха конкурс за дизайн за екологична алтернатива на пластмасовата торбичка за еднократна употреба. The Beyond the Bag Challenge ще осигури на победителите до 100 000 долара за иновативните решения, пише Business Insider.

До шест кандидати ще бъдат поканени да се присъединят към организация, която помага на бизнесите да стартират, за да развият по-нататък своите идеи. Целта е да се трансформира начинът, по който клиентите носят стоки към домовете. Решенията могат да варират от нови материали за чанти до дори дронове.

Над 100 милиарда пластмасови торбички за еднократна употреба се използват в САЩ всяка година и по-малко от 10% от тях се рециклират, според Waste Management and the EPA. Тези отпадъци не се натрупват само на депата. пластмасовите торбички са сред първите 10 артикула, открити на бреговата линия, според Ocean Conservancy.

Някои големи търговци на дребно, като Whole Foods, вече са елиминирали пластмасови торбички за еднократна употреба от своите магазини. Правителствата на щати, като Калифорния, Кънектикът, Делауеър и Ню Йорк, също започнаха да прилагат забрани за употреба на пластмасови торбички за еднократна употреба.

Но приемането на тези закони беше частично и някои търговци на дребно като CVS започнаха да предоставят пластмасови торбички за многократна употреба като алтернатива на еднократните торби. Места като Сан Франциско и Мейн отметнаха или забавиха забраните си върху найлоновите торбички за еднократна употреба, позовавайки се на опасения относно хигиената на фона на пандемията.

"Търсим начин да преосмислим как да пренасяме стоките си от магазин, каза Кейт Дали, управляващ директор на Центъра за кръгова икономика в Closed Loop, инвестиционна компания, която организира инициативата. "Как да това да се случи без торба? Можем ли да използваме технологии или изкуствен интелект?"

През последните години потребителите настояват търговците да направят промяна. Миналата година около половин милион души подписаха петиция с искане Target да премахне найлоновите торбички.

Корпоративните партньори Target, Walmart и CVS колективно дариха 15 милиона долара за стартиране на проекта. Оттогава Kroger и Walgreens се обединиха с надеждата също да внедрят решенията в своите магазини.

Kroger е първият от групата, който определи срок за премахване на найлонови торбички. През 2018 г. хранителната компания обяви, че планира да спре да предлага торбички за еднократна употреба до 2025 г.

"Имаме невероятни предприемачи и иноватори. Но много от тях обаче никога не са мислили какво се случва с техния продукт, след като той остане в нечии ръце", каза Дали пред Business Insider. "Освен да мислите за извличането на материалите, къде си представяте, че този дизайн завършва, след като потребителят е не го използва вече?".