Най-големият държавен производител на чипове в Китай Tsinghua Unigroup Ltd ще придобие френската Linxens за около €2,2 милиарда, предава Reuters, цитирайки свои източници. Европейската компания също е производител на чипове.

Сделката е била подписана преди месец, но засега не е съобщавана официално. Тя ще бъде показателна за позицията на европейските регулатори относно китайските инвестиции. Одобрение трябва да дадат регулаторите във Франция, Германия, както и синдикалната организация на дружеството, което е собственост на частната CVC.

Източници на агенцията твърдят, че властите няма да попречат на сделката.

Сделката е първата чуждестранна инвестиция на Tsinghua от две години насам. През 2016 и 2017 г. компанията искаше да придобие акции от три тайвански производителя на чипове - Powertech Technology Inc, ChipMOS Technologies Inc и Siliconware Precision Industries Co. Сделката обаче се провали заради регулаторите.През 2015 г. пък щатският гигант Micron Technology Inc. отказа $23 милиарда, за да бъде купен от китайската компания.

От началото на годината Китай е похарчил $45,5 милиарда за европейски активи.

Linxens, чието седалище е близо до Париж, има 535 милиона евро годишни продажби и 3 500 служители по света, както и офиси в Китай, Сингапур и Тайланд.