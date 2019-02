Броят на сливанията и придобиванията (M&A) в България се е удвоил през първата половина на миналата година в сравнение със същия период на 2017 година, а водещият инвеститор в страната ни са компании, регистрирани в Южна Африка. Също така между януари и юни България е част от две от топ 10 на най-големите транзакции за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Това показва годишният Барометър на сливанията и придобиванията на Ernst and Young (EY) за първата половина на 2018 година.

Според него у нас за разглеждания период на миналата година сливанията и придобиванията са били 27 като брой при 12 такива за същите месеци на 2017 година. Под този показател страната ни остава значително зад повечето държави в региона, като най-много сделки са били реализирани в Чехия - 167, Полша - 73 и Румъния - 72.

За целия регион сделките са 534 или с 61 повече в сравнение с първата половина на 2017 година. Те са на обща стойност от 13,4 милиарда щатски долара, а най-голям обем имат тези в имотния сектор, търговията и технологиите.

Сделки в ЦИЕ по брой и по стойност

В Чехия са реализирани сделки на стойност близо колкото е тази на всички транзакции в останалите страни в ЦИЕ. Тези, реализирани в централноевропейската държава, са на обща стойност от 7,033 милиарда долара.

"Двете най-големи сделки, допринасящи за общата стойност на сделките в Чехия, са обявеното от PPF Group придобиване на телекомуникационните активи на мобилния оператор Теленор в Унгария, България, Черна гора и Сърбия (3,4 милиарда щатски долара) и обявеното от частния капиталов инвеститор Advent International Corporation придобиване на Zentiva Group a.s., фармацевтична компания, базирана в Чехия (2,2 милиарда щатски долара)", посочват от EY.

Стойността на споразуменията в Унгария и Полша надхвърля 1 милиард долара. Тези в България са на обща стойност от 106 милиона долара, като по този показател след нашата страна са единствено Латвия и Сърбия.

Що се отнася на факта, че в доклада Южна Африка е сочена като най-важният инвеститор у нас за разглеждания период, припомняме, че регистрираният там фонд NEPI Rockcastle придоби столичните молове "Сердика център" и "Парадайз".

Кои са най-големите сделки в региона?

Барометърът показва, че най-голямата сделка за първата половина на 2018 година в ЦИЕ е била придобиването на на европейските активи на Liberty Global в Германия, Унгария, Румъния и Чехия от Vodafone Group PLC, изчислявано на 23 милиарда долара.

На второ място е споразумението за активите на телекомуникационната група Telenor в България, Сърбия и Унгария от чешката PPF Group. Общата стойност на транзакцията надхвърля 3,443 милиарда долара.

Трета е покупката на чешката Zentiva Group от базираната в Щатите Advent International Corporation за 2,197 милиарда долара.

България е част от още една от топ 10 на сделките за региона. Това е сделката за глобалния здравен бизнес на продукти за жени на Teva Pharmaceutical от британската CVC Capital Partners Ltd. Това споразумение за общо 703 милиона долара има отражение върху още 11 пазара в региона.

В доклада от EY посочват, че в сумата от 13,4 милиарда долара за региона не са включени пет от сделките. Това са тези за покупката на Liberty Global в Германия, Унгария, Румъния и Чехия от Vodafone Group PLC и на глобалния здравен бизнес на продукти за жени на Teva Pharmaceutical от CVC Capital Partners Ltd., както и придобиванията на AdsWizz Inc. от Pandora Media Inc., на Pack&Fly Group от Safe Bag S.p.A и на OOO Karakash Agro от руски инвеститор. Тези сделки обхващат няколко юрисдикции и не е възможно да се отдели конкретно стойността на активите от ЦИЕ.