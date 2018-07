Световните фондови пазари влязоха във втората половина на годината. И макар, според редица експерти, щатските индекси да изглеждат надценени, Уорън Бъфет (посредством управлявания от него фонд Berkshire Hathaway) продължава да повишава позициите си в някои щатски компании. Сред тях са - Apple Inc., Bank of New York Mellon Corp. и US Bancorp, които са и три от най-големите позиции в портфейла на гениалния инвеститор към края на първото полугодие, пише в свой анализ специализираният портал infostock.bg.

Като цяло, управляваният от Бъфет конгломерат е повишил инвестициите си в акции през последната една година, сочи справка. През последните дванадесет месеца, фондът е повишил инвестициите си в акции с 1%.

Инвестиции в Apple

Бъфет е купил над 110 милиона нови акции от компанията, за последната една година. Това прави компанията най-голяма по пазарно тегло в портфейла на Бъфет - с дял от 21.27% от него.

Едва ли това е изненада, предвид на факта, че Apple е най-голямата по пазарна капитализация компания в света, с такава в размер на над 930 милиарда долара, както и компанията с най-голямо тегло в индекси, като Nasdaq 100 и S&P 500.

Интересен е фактът, че Бъфет не е притежавал акции на Apple през 2011-та година, въпреки че още тогава "оракулът от Омаха" определя компанията като "феноменална".

Според изчисленията на изданието GuruFocus, Бъфет е реализирал средна доходност от около 30% от първата си покупка на акции на Apple през март на 2016-та година.

Всъщност, ако следим инвестицията на Бъфет в Apple и повишението на тази инвестиция, то всичко изглежда много логично. Отдавна акциите на компанията отговарят на изискванията на гениалния инвеститор към една компания, за да насочва средства към нея.

На какви изисквания трябва да отговаря една компания, за да е част от инвестиционния портфейл на Бъфет?

Бъфет казва, че една компания трябва да "може да се управлява успешно, дори и от нашия племенник-идиот". Тоест тя трябва да е водеща в отрасъла си, а продуктите й да не могат лесно да се заменят от конкурентни.

Тук има съвпадение. Бизнесът на Apple, до голяма степен благодарение на операционната й система iOS и цялата изградена микросреда, е уникален по своя характер, като никой не може да замести продуктите и услугите на компанията (без да се жертва от софтуерната среда).

В допълнение, мениджмънта на компанията е доказал до момента, че успява да преведе компанията и през трудни моменти, каквито не веднъж е имало дори в "новата история на Apple", след гениалния Стив Джобс.

Бъфет търси компании предоставящи на инвеститорите дълга и продължителна възвръщаемост на собствения капитала (ROE). Колкото по-високо е това съотношение, толкова по-добре, смята гениалният инвеститор.

Трябва да отбележим, че съотношението ROE на Apple, при ниво от 40.86%, към 04-ти юли, което е едно от най-високите сред големите щатски компании и е близо три пъти повече от препоръчваното от Бъфет 15%.

Още един бонус - възвръщаемостта на активите на Apple е 11.76%, ниво нетипично високо за най-голямата по пазарна капитализация компания в света, каквато е разглежданата...

Бъфет търси компании с добър маржин на печалбата. Особено позитивен сигнал е, когато този маржин се е задържал висок през последните години.

Маржинът на печалбите на Apple е при ниво от 21.55%. Това е един изключителен маржин, който макар и леко понижаващ се през последните години, се запазва при много високи нива, на които всички останали голeми компании биха завидяли.

Apple разполага с наличен кеш в размер на близо 90 милиарда долара, така че задлъжнялостта й от 121.8 милиарда, не се приема като особено голям проблем. Всеизвестно е, че Бъфет не харесва акции на крайно задлъжнели компании.

В допълнение като бонуси са рекордният кеш с които разполага компанията, както и фактът, че тя започва да го връща на акционерите посредством изплащания дивидент и рекордната програма за обратно изкупуване на акции.

Трябва да отбележим, че акциите на щатската компания, които се борят за приза "първа компания с пазарна капитализация от 1 трилион долара", се представят много добре през последната една година, като за периода са донесли на инвеститорите доходност от над 25%.

* Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на фондовите пазари