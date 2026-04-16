Китай е оказал натиск върху две от най-големите корабни компании в света - Maersk и Mediterranean Shipping Company (MSC) - да се оттеглят от управлението на ключови пристанища в Панамски канал, съобщава FT, позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Според информацията искането е било отправено на среща с китайската Национална комисия за развитие и реформи (NDRC), като на двете компании е било заявено да прекратят участието си в операциите на пристанищата Балбоа и Кристобал.

На тях също така е било препоръчано да се въздържат от действия, които засягат интересите на китайски компании, и да спазват международните търговски правила и бизнес етика.

Ескалация около стратегически пристанища

Търканията се случват на фона на засилваща се конкуренция за контрол върху стратегически логистични маршрути. Панамският канал е един от най-важните търговски коридори в света и ключов елемент от глобалните вериги за доставки.

Напрежението около пристанищните концесии се засили, след като по-рано контролът върху част от терминалите беше прехвърлен от хонконгската CK Hutchison Holdings към консорциум, включващ американския инвестиционен фонд BlackRock и MSC.

Пекин реагира остро на сделката, като я постави под регулаторен натиск и настоя държавната китайска корабна група COSCO да бъде включена в структурата.

Според източници, цитирани от Ройтерс, причината за натиска е, че Китай разглежда отстраняването на CK Hutchison Holdings от пристанищата като удар срещу собственото си влияние в Панамски канал. В Пекин смятат, че Maersk и Mediterranean Shipping Company са се възползвали от ситуацията и са заели мястото на китайската група.

Китайските власти се опасяват и че, ако европейските оператори останат, контролът върху ключови терминали край канала постепенно ще премине под още по-силно американско влияние.

Политически и икономически сблъсък

Китайските власти засилват вниманието си към критични логистични инфраструктури, които определят сигурността на веригите за доставки. Според източници, паралелно с натиска върху европейските оператори, Пекин затяга и регулациите, свързани с "сигурността на индустриалните вериги".

Ескалацията идва на фона на по-широк геополитически сблъсък, в който Съединени американски щати също се стремят да увеличат влиянието си върху ключови глобални транспортни коридори.

Какво следва?

Към момента Maersk и MSC подчертават, че присъствието им в Панама е временно и е насочено към гарантиране на непрекъснатостта на търговските потоци през канала. По информация на източници, продължават разговори на високо ниво между компаниите и китайските регулатори.