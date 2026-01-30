Върховният съд на Панама анулира договорите, по силата на които дъщерно дружество на хонконгската CK Hutchison Holdings управлява ключови контейнерни терминали в двата края на Панамския канал. Решението създава правна несигурност около стратегическа логистична инфраструктура и застрашава сделка за близо $23 милиарда, съобщава Ройтерс.

Става дума за договорите на Panama Ports Company, която от 90-те години оперира терминалите Балбоа на Тихоокеанския вход на канала и Кристобал на Атлантическия. Според съда, след "обстойни разисквания", законите и административните актове, които стоят в основата на концесията, са противоконституционни, без обаче да се уточнява какво следва за текущите операции.

Решението идва след одит на панамския контролер. Според Ройтерс, проверката е установила неизвършени плащания, счетоводни нарушения и съществуване на т. нар. "фиктивни" концесии още от 2015 г. Контрольорът Анел Флорес твърди, че нередностите са ощетили държавата с около $300 милиона след удължаването на договора през 2021 г. и с приблизително $1,2 милиарда за целия първоначален 25-годишен период. Компанията отрича обвиненията.

Съдебният акт има и ясно геополитическо измерение. The Wall Street Journal отбелязва, че анулирането на договорите нанася удар върху китайското икономическо влияние в региона и съвпада с усилията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да ограничи ролята на компании с връзки с Пекин по ключови глобални търговски маршрути. По данни на Ройтерс пък, през Панамския канал преминават около 5% от световната морска търговия.

Икономическите последици могат да бъдат значителни. Ройтерс посочва, че решението поставя под въпрос планираната продажба на десетки пристанища по света, включително панамските терминали, от CK Hutchison на консорциум, воден от BlackRock и Mediterranean Shipping, на стойност близо $23 милиарда.

След новината акциите на CK Hutchison, търгувани в Хонконг, са поевтинели с над 4%.