Приходите от Суецкия канал са скочили с 18,5 процента през първата половина на финансовата 2025 г., приключила в края на декември(т.е. периода юли-декември 2025 г.), в сравнение със същия период на предходната година, обяви председателят на управлението на морския път Осама Рабие, цитиран от онлайн изданието "Иджипт тудей". Броят на преминалите кораби се е увеличил с 5,8 процента, а нетният им тонаж -със 16 процента.
Резултатите са знак за постепенното възстановяване на трафика през Суецкия канал, отбеляза Рабие по време на среща с компании за морски превози и водещи представители от египетския бранш. Той отбеляза, че изгледите за по-нататъшен растеж остават положителни - особено след като няколко фирми се завърнаха към маршрута на фона на спад на напрежението в региона на Червено море.
След двугодишно прекъсване: Водеща в света компания при контейнерните превози възобновява маршрута през Червено море
Корабни компании обмислят завръщане към критично важния търговски маршрут по вода
Управлението на Суецкия канал предлага 15 процента отстъпка за контейнеровози с нетен тонаж над 130 000 тона, като в момента се разглеждат и допълнителни стимули въз основа на предложения от клиенти, добави той.
Осама Рабие припомни ключовата на роля на подписаното в Шарм ел Шейх споразумение за примирие в ивицата Газа, касаещо спирането на атаките от страна на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби в Червено море. Подкрепяните от Иран бунтовници извършваха нападения по кораби с дронове и ракети в знак на солидарност с радикалното палестинско движение "Хамас" в конфликта с Израел.
Редица превозвачи пренасочиха корабите си по маршрута край нос "Добра надежда" - най-южната точка на Африка, а постъпленията от Суецкия канал спаднаха с 62,3 процента през втората половина на 2024 г. на годишна база до 1,8 милиарда долара.
Морската "артерия", която е най-късият маршрут по вода между Европа и Азия и през която обичайно минава около 12 процента от глобалната търговия, е основен източник на чуждестранна валута за Египет.