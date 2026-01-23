Приходите от Суецкия канал са скочили с 18,5 процента през първата половина на финансовата 2025 г., приключила в края на декември(т.е. периода юли-декември 2025 г.), в сравнение със същия период на предходната година, обяви председателят на управлението на морския път Осама Рабие, цитиран от онлайн изданието "Иджипт тудей". Броят на преминалите кораби се е увеличил с 5,8 процента, а нетният им тонаж -със 16 процента.

Резултатите са знак за постепенното възстановяване на трафика през Суецкия канал, отбеляза Рабие по време на среща с компании за морски превози и водещи представители от египетския бранш. Той отбеляза, че изгледите за по-нататъшен растеж остават положителни - особено след като няколко фирми се завърнаха към маршрута на фона на спад на напрежението в региона на Червено море.

Управлението на Суецкия канал предлага 15 процента отстъпка за контейнеровози с нетен тонаж над 130 000 тона, като в момента се разглеждат и допълнителни стимули въз основа на предложения от клиенти, добави той.

Осама Рабие припомни ключовата на роля на подписаното в Шарм ел Шейх споразумение за примирие в ивицата Газа, касаещо спирането на атаките от страна на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби в Червено море. Подкрепяните от Иран бунтовници извършваха нападения по кораби с дронове и ракети в знак на солидарност с радикалното палестинско движение "Хамас" в конфликта с Израел.

Редица превозвачи пренасочиха корабите си по маршрута край нос "Добра надежда" - най-южната точка на Африка, а постъпленията от Суецкия канал спаднаха с 62,3 процента през втората половина на 2024 г. на годишна база до 1,8 милиарда долара.

Морската "артерия", която е най-късият маршрут по вода между Европа и Азия и през която обичайно минава около 12 процента от глобалната търговия, е основен източник на чуждестранна валута за Египет.