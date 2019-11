Moжe ли инвecтициятa в изĸycтвo дa ce oĸaжe eднoвpeмeннo нaчин зa инвecтитopитe дa cпeчeлят и дa пoдĸpeпят млaди тaлaнти? И как прохождащи артисти с потенциал получават възможност да наредят платната си до всепризнати майстори?

Новата тенденция картини, скулптури и други предмети на изкуството да се превръщат в активи, впечатлява с цифри и бързи темпове на развитие. Пазарната стойност на изкуството в частни колекции по света се оценява на над 1.7 трилиона долара към края на 2018 г. Най-развити са традициите в това отношение в Северна Америка, където колекциите са оценени на общо 630 милиарда долара. Следва Азия, където те са на стойност 450 милиарда и Западна Европа, където фондове и колекционери притежават 400 милиарда във вид на ценни предмети.

За миналата година на специализирани търгове бяха продадени творби за около 12 милиарда долара. Най-много такива сделки има в Ню Йорк, където са сключени повече от половината и в Лондон, който държи второто място с 30%, следвани от Париж и Хонг Конг.

Все повече компании за управление на активи се насочват към този инвестиционен клас, за да предложат на своите клиенти нещо стойностно и различно. Средната възвращаемост на инвестиции в изкуство през последните 18 години е над 8% на годишна база, сравнена с около 6% средно за същия период на широкия американски фондов индекс S&P 500, посочват експертите в бранша. Корелацията на изкуството като инвестиционен клас с капиталовите пазари е ниска, което е важно за диверсификацията на портфейлите на инвеститорите.

Страни като България са традиционно далеч от тези процеси. Както и недостатъчно развитият капиталов пазар, пазарът на изкуство като инвестиционен клас почти не съществува у нас.

За да се промени това, някой трябва да създаде екосистемата на този пазар, включително институционалните инвеститори, които да са големи участници и които постепенно да налагат нови правила и по-голяма прозрачност. Такъв участник на пазара е Експат Глобално Изкуство - новият инвестиционен проект на новаторите в управлението на активи от Експат Капитал.

"Отново правим крачка в нетрадиционно за България направление в опит да подкрепим изграждането на инфраструктурата на един нов пазар - този път пазара на изкуство като отделен инвестиционен клас", казва управляващият директор Никола Янков и припомня опита на компанията с индексните борсово търгувани фондове, включително фонда върху борсовия индекс SOFIX, който стана част от инфраструктурата на капиталовия пазар в страната.

Фондът има за цел да добавя стойност за своите акционери като купува и продава с печалба произведения на изкуството без ограничения за времеви период, стил, географски произход или вид. Картини, фотографии и скулптури с различна стойност са вече сред активите на фонда, чиято амбиция е да се превърне в един от най-големите инвеститори и търговци на изкуството в страната и целия регион на Централна и Източна Европа.

Как обаче се печели от инвестиции в изкуство?

Част от стратегията на Фонда е да купува изкуство на пазари, където цените са ниски (какъвто е българският, например) и да продава на пазари с установени традиции за колекционерство и в пъти по-високи цени, каквито са пазарите в Западна Европа и САЩ.

"Фондът позволява на по-широк кръг инвеститори да печелят от изкуство, без да са професионалисти в този специфичен бранш. Едновременно с това намалява редица рискове, свързани с инвестирането в предмети на изкуството - например купуване на фалшификати и творби с недоказан произход, завишени или занижени цени спрямо пазарните при придобиването на ценните предмети. Фондът решава и редица практически проблеми, свързани с притежаването на предмети на изкуството, като тяхното адекватно съхранение, застраховане и транспортиране. Различни професионални консултанти и оценители дават гаранция за автентичността и произхода на произведенията при всяка сделка, а те са застраховани срещу кражби и щети. За хората, които не са големи професионални колекционери, да се печели от изкуство не е много лесно", обяснява предимствата на професионалната инвестиция в изкуство Никола Янков.

Никола Янков, управляващ партньор на Експат Капитал

Друга част от стратегията на Експат Глобално Изкуство е директният контакт с млади таланти, в работите на които Фондът инвестира, а след това популяризира авторите сред широката аудитория и специализираната публика, осигурявайки им повече публични изяви, изложби и достъп до мрежи от агенти и галерии в страната и чужбина. Това добавя и друго важно измерение в работата на Експат Глобално Изкуство със силен обществен ефект - всеки лев, инвестиран във фонда, частично подкрепя и млади таланти по пътя към превръщането им в утвърдени и разпознаваеми имена на пазара. Това ще помогне на тези хора да реализират потенциала си и да останат творци в България, вместо да сменят професията си или да търсят препитание в чужбина.

Let It Be, Петра Димитрова