Анализаторите на американската корпорация RAND в своя доклад за позицията на Китай в световната икономика признаха, че страната вече има сериозно влияние. В същото време, пише РБК с позоваване на документа, експертите отбелязват неспособността на Пекин да предложи оригинален модел за развитие.

Акцент върху икономиката

В момента основният коз на Китай е неговата икономическа сила, според специалистите на американската изследователска корпорация RAND в техния анализ Understanding Influence in the Strategic Competition with China, посветен на ролята на Пекин на световната арена.

Авторите на доклада стигат до заключението, че за Китай най-ефективният лост за влияние върху трети държави е възможността да им се предлагат търговски и инвестиционни партньорства. Това е по-ефективно от преките военни заплахи или насърчаването на политическия модел на КНР.

Документът анализира глобалното влияние на Китай по отношение на военния и икономически натиск върху други държави. Това включва и способността на тази азиатска държава да популяризира собствените си ценности.

Анализаторите обръщат специално внимание на усилията на Пекин да засили своето влияние в двадесет страни, включително Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Мексико, Тайланд и Виетнам.

Въз основа на данните за 2018 г. списъкът на страните, най-зависими от икономическите отношения с Китай, включва Лаос (търговията с Китай представлява 42% от общия търговски оборот на тази страна), Филипините (41%), Виетнам (33%) , Австралия (32%), Южна Корея (30%) и Камбоджа (29%).

Китайските преки инвестиции са от особено значение за Лаос (78,5% от всички преки чуждестранни инвестиции), Кения (33,7%), Камбоджа (24,8%) и Тайланд (14%).

Друг ефективен метод за китайско влияние е развитието на неформални връзки с представители на елитите в други страни. Експертите от RAND посочват като примери опитите на Китай да повлияе на елитите в Австралия, Индонезия, Филипините и Южна Корея.

Например китайските власти предлагат икономически преференции на политиците в Австралия и Нова Зеландия да предприемат действия, които благоприятстват Пекин. "Китай демонстрира способността да спечели подкрепа сред елитите и официалните лица ... дори с негативно обществено мнение към Китай в тези страни", пишат анализаторите, цитирани от РБК.

И въпреки че САЩ запазват водещата си позиция по отношение на влиянието в Азиатско-Тихоокеанския регион (АТР), Пекин затваря пропастта с Вашингтон. Това следва от интегралния рейтингАзиатско-тихоокеанската мощ, съставен от базирания в Сидни мозъчен тръст Lowy Institute. Той отчита фактори като състоянието на икономиката (размер на БВП, ниво на технологично развитие и др.), военен потенциал (военни разходи, качество на оръжията и др.), устойчивост (стабилност на институциите, ниво на геополитическа сигурност , резерви от ресурси), външнополитическа тежест и степен на икономическо и военно влияние.

Според изчисленията на института Lowy рейтингът на САЩ през 2020 г. е 81,6, следван от Китай със 76,1. През 2018 г. рейтингът на Америка беше 84,5, а на Китай - 75,9: за две години Пекин намали разликата си до Вашингтон с 3,1 пункта.

Експертите на Lowy Institute потвърждават заключението на RAND, че основният ресурс на Китай е неговата икономическа сила. По този показател Пекин се нарежда на първо място в региона с рейтинг 98,9 срещу 87,7 за САЩ. По отношение на степента на икономическа взаимовръзка с други страни, Азиатско-Тихоокеанският регион изпреварва САЩ с 37,2 пункта. Третото място в общия рейтинг на института Lowy от 2020 г. е заето от Япония (41), четвъртото - от Индия (39,7). Русия е на пето място с резултат 33,5.

Ограниченост на модела

Въпреки нарастващото икономическо влияние възможностите на Китай да предложи на други страни привлекателен модел за развитие, базиран на оригинални базови стойности е ограничен, стигат до заключение в RAND. Според изследователите може да се говори за "китайския модел" по-скоро по теоретичен, отколкото по практически начин. "Това е кръстоска между различни стимулирани от правителството, главно икономически методи за развитие, които се приспособяват във времето. Това не е ясен и последователен списък от мерки, които могат да бъдат приложени в друга държава ", казват експертите.

Според анализатори на RAND китайската икономика вероятно ще се сблъска с проблеми през следващите години. "Заедно с нарастващата загриженост относно нарушенията на човешките права в Китай, забавянето на икономическата активност ще направи модела му по-малко привлекателен", се казва в доклада. Докато ценностите на демокрацията и свободата са привлекателни за населението сами по себе си, ценностите на авторитаризма са привлекателни само като средство за постигане на икономически успех, смята РАНД.

"Опитите на Китай да увеличи влиянието си до голяма степен ще бъдат ограничени от факта, че адресатите на тяхното влияние споделят повече ценности със САЩ, отколкото с Китай", твърдят експертите.

Друга слабост на Китай е неспособността му да се конкурира със САЩ в сферата на военното влияние. Според изчисленията на RAND, САЩ са похарчили 13,7 милиарда долара за военна помощ за други страни през 2018 г., а водещите държави в Европа - Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия - 7 милиарда долара. А годишните разходи на Китай за военна помощ за други страни е около $100 милиона. Анализатори признават, че тези елементи от разходите на Пекин са класифицирани и затова е трудно да се установи точна сума. Но ако през 2017 г. Съединените щати доставиха оръжие на други страни за $12 милиарда, то Китай - за по-малко от $2 милиарда. Най-вече са предоставили оръжие на Камбоджа ($115 милиона през 2013-2018), страните от Африканския съюз ($100 милиона) и Афганистан (70 милиона долара).

В крайна сметка Китай може да заплашва само онези държави, с които има териториални конфликти. Нарастващата мощ на Китай принуждава съседите му, включително Япония, Индия и Австралия, да търсят възможности за ограничаване на Пекин, включително с подкрепата на САЩ, заключават експертите на RAND.