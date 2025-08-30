Известният американски актьор Стивън Сегал основа в Русия компанията "Хикари", показват данните на Единния държавен регистър на юридическите лица, пише РБК. Според данните, компанията е създадена официално на 26 август 2025 година. Нейн изпълнителен директор е Дмитрий Суходолов.

Делът на Сегал в новоучредената фирма е 34%. Освен това, заедно със Сегал, синът му Доминик е посочен като съосновател на компанията, с дял от 33%. Толкова е и делът на фирмата "Еко-Инвест 23".

Фирмата "Хикари" е специализирана в консултации в областта на търговската дейност и управление. Посочено е, че компанията може да извършва търговия с автомобили, мебели, стоки за бита, храни и др.

Освен с продажби, компанията, според документите, може да се занимава с рециклиране на употребявана пластмаса.

Това не е първата компания, регистрирана от прочутия американски актьор в Русия.

През 2018 г. Сегал става индивидуален предприемач. По това време става президент на компанията "Стивън Сегал Груп".

През 2023 г. Сегал основава компанията "Пет елемента". Тя се специализира в производството на вода и други напитки. Стивън Сегал и неговият син имат равни дялове във фирмата "Пет елемента", която като юридическо лице е регистрирана в Москва. Сред видовете дейности, които тя извършва, са посочени: производство на питейна вода и на безалкохолни напитки за деца, както и търговия със сокове.

През юли тази година Стивън Сегал напусна поста си на главен изпълнителен директор на компанията. Тогава някои руски медии писаха, че вероятно известният американски актьор се отказва от бизнес в Русия, което, според публикациите, е свързано с трудностите за чужденците да запазят бизнеса си в страната, поради "репутационни рискове и опасност от блокиране на сметки в техните държави". Новоучредената фирма на Сегал показва, че посочените предположения понастоящем не отговарят на действителността.

През 2016 г. Стивън Сегал получи руско гражданство. От Кремъл тогава са обяснили, че прочутият актьор сам е изразил желание да го получи и отдавна е правил съответните заявки. Освен руското гражданство, Сегал има американско и сръбско гражданство.

През 2018 г. актьорът беше специален представител на руското Министерство на външните работи по руско-американските хуманитарни отношения.