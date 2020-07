Има сгради, които подчертават емблематичната архитектура от годините на Източния блок. В статията "Eastern Bloc Architecture: 50 Buildings that Defined an Era", са събрани 50 тях, сред които попада и The Interhotel във Велико Търново.

Ето 5 от емблематичните источически хотели:

1. The Interhotel, Велико Търново

Снимка: Facebook

The Interhotel във Велико Търново е построен брега на река Янтра и е от епохата на социализма. Той включва няколко сгради, които се усукват и завъртат, балансирайки върху бетонни колони. Проектиран от известния български архитект Никола Николов, на когото е възложено да преустройва обществените пространства в бившата ни столица, хотелът се гордее с изобилие от кръгли балкони, извити тавани и външни стълбища. Изграждането на този социалистически модернистичен шедьовър не било никак лесна задача: работата върху хотел във Велико Търново започва още през 1967 г., но минават цели 14 години, преди да бъде открит през 1981 г. в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава.Въпреки грандиозното си начало, сегашното състояние на сградата е доста мрачно. Въпреки че хотелът остава отворен, повечето му сгради са затворени или постоянно се ремонтират без признаци на завършване. След оскъдни ремонти, след като през 2017 г. се наложи нов мениджмънт, този социалистически модернистичен шедьовър все още стои като бледа сянка на предишното си аз.

2. Auska в Паланга, Литва

Снимка:Facebook

Назован от местните жители "Вила Брежнев", този морски курорт е бил любимата лятна резиденция на бившия съветски лидер Леонид Брежнев. Хотелът е сгушен в сърцето на 22 хектара борова гора, оградена от златни пясъчни дюни. Разположен край бреговете на Балтика на Паланга, оживеният курортен град на Литва, Vila Auska е построена през 1979 г. по проект на архитект Й. Шипалис. Въпреки че външният вид на сградата, включващ прави линии и геометрични структури, е строг, в луксозния си интериор, мрамор, злато, кадифе, шарени тапети и изобилни тавани изобилстват.

3. InterContinental Hotel, Букурещ, Румъния

Снимка: Facebook

Разположен в сърцето на Букурещ, емблематичният хотел InterContinental е икона на модерната архитектура в румънската столица. Разположена на централния площад на града, 25-етажната сграда е първият петзвезден хотел, построен някога в румънската столица, а преди е и най-високата сграда в града. Проектиран от румънските архитекти Дину Харитон, Джордж Надраг, Йон Моску и Ромео Белеа, хотелът отваря врати през 1971 г. Замислен като луксозно място за отдих за чуждестранни туристи, всяка от 257 спални на хотела разполага с балкон с различна панорамна гледка към Букурещ. InterContinental ой се превръща в основна база на чуждестранната преса в Букурещ по време на Румънската революция от 1989 г. Балконите дават възможност на журналистите да видят как протестите на Университетския площад се изтласкват брутално, заснамайки кадри, изпратени по целия свят, предвещаващи края на режима на Николае Чаушеску

5. Kyjev, Братислава, Словакия

Снимка:Facebook

Построен през 1973 г.,този хотел е един от най-смелите изрази на модернистичната архитектура в града. Монолитната 16-етажна бетонна конструкция с около 175 спални е дело на словашкия архитект Иван Матушик. Хотелът отворил врати през 1973 г., а в ранните си години основно се настаняваха съветски правителствени служители и от време на време чужди туристи, който се наслаждават на луксозен престой.

През 2010 г. емблематичният хотел изпада в забвение и е празен за седем години подред, като изключем бара. Собствениците на сградата планират да съборят небостъргача през 2007 г., но се отказват от идеята след публична реакция. През 2017 г. хотел Kyjev отново в окото на бурята, когато пак отворя вратите е превърнат в шедьовър на уличното изкуство. Като част от фестивала за изкуство в Братислава, фасадата на хотела е покрита от гигантска стенопис, проектиран от фотографа и художника Лоуси Албер. Дизайнът, оптична илюзия със спрей боя, предизвиква както отрицателни, така и положителни реакции, тъй като някои твърдят, че е унищожил модернистичното наследство на града. Други обаче вярват, че стенописът преосмисля фасадата на хотел Kyjev, като вдъхва живот на хотела като забележителност на съвременна Братислава.

4. Cosmos Hotel, Кишинев, Молдова

Проектирана от архитекти Б. Банкикин и Ирина Колбаева, сградата е построена между 1974 и 1983 г. и по това време е била най-големият хотел в страната. 20-етажната стоманобетонна конструкция може да се похвали със симетрична фасада, изпъстрена с триъгълни конзолни балкони, екстравагантен мраморен интериор и пристройка на приземен етаж, в която са разположени казино и конферентен център.

В златните си години през 80-те хотел "Космос" е бил изцяло резервиран. Молдова е била Молдова, популярна туристическа дестинация за времето, когато възможностите за почивка са били ограничени. Когато комунистическият режим паднал през 90-те години обаче, хотелът е оставен на ръба на фалита и възстановен като офис. Днес това, което някога е било най-луксозният хотел в Молдова, се превърна в остарял бюджетен хотел с 3 звезди. И все пак по някакъв начин хотел "Космос" все още работи, като стаите започват от 25 британски лири.