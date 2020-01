След десетилетия на огромни печалби и налагане на стандарта за премиум автомобили, най-големите автомобилни производители в Германия сега отстъпват позиции заради увеличената конкуренция, обвиненията за измами и новопоявилите се технологични дружества в бранша, пише The Wall Street Journal.

Комбинацията от тези сили се видя ясно в сряда, когато Daimler, собственик на Mercedes-Benz, издаде трето предупреждение за печалбата през последните девет месеца и съобщи, че финансовият резултат ще бъде с 50% по-нисък спрямо миналата година. В допълнение, Tesla Inc. изпревари Volkswagen AG като вторият най-скъп производител на автомобили в света.

Daimler, Volkswagen и Bayerische Motoren Werke AG продължават да отчитат рекордни продажби, но печалбата и пазарният дял намалява. Сред проблемите им са и правни предизвикателства, световно забавяне на пазара и по-високи разходи заради инвестициите в електромобили.

В по-добрата позиция се намират нови конкуренти като Tesla или такива с нови сили, като Volvo Cars. Германските компании харчат милиарди за разработката на електромобили, но все още не могат да настигнат компанията на Илън Мъск, която наложи тенденцията.

"Днес всички гледат и се равняват по Tesla", казва Фердинанд Дуденхофер, директор на Центъра за автомобилни проучвания в университета Duisburg-Essen. "След десет години Tesla ще бъде с размерите на BMW".

Отделните правни проблеми, пред които се изправят Daimler, BMW, Volkwagen и Audi не само увреждат имиджа на компаниите, но и източват финансови ресурси, които са нужни за инвестиции в нови технологии. През последните три тримесечия Daimler е отделила над $4 милиарда заради дизеловия скандал.

BMW пък оспорва решение на Европейската комисия, според което компанията е договаряла с други производители цените на технологиите за пречистване на емисиите. Миналата година компанията задели над $1 милиард.

А през декември стана ясно, че щатската Комисия по ценните книжа и борсите разследва BMW по обвинения за манипулиране на данните за продажбите.

Далеч по-голям удар върху печалбата нанася промяната в използваните в индустрията технологиите. Новите автомобили вече използват батерии и са свързани една с друга. "Ние сме оценявани като автомобилна компания, докато Tesla - като технологична", посочи главният изпълнителен директор на Volkswagen Херберт Дийс.

Продажбите на Tesla в САЩ нараснаха 10-кратно от 2014 г. насам, докато Mercedes и BMW губят дял. Продажбите на Audi също растат през последните пет години, но пазарният дял почти не расте.

Маржът на Daimler от автомобилния бизнес намалява от около 9% през 2013 г. до около 3% през 2019 г. След години на двуцифрен марж при BMW, той намалява до около 5% през 2019 г. През 2012 г. той бе 11%.

Друга причина е, че останалите производители откриха колко печеливша е нишата на германските луксозни брандове и разработиха свои.

През 2013 г. Ford Motor Co. съживи подбранда Vignale, Peugeot вдъхна нов живот на DS. Двете компании последваха Toyota Motor Co., Nissan Motor Co. и Honda Motor Co., които създадоха съответно Lexus, Infiniti и Acura. Toyota е най-скъпият автомобилен производител с пазарна капитализация от над $230 милиарда.

Предизвикателствата пред германските компании не са ограничени само до премиум сегмента. Китай, най-големият пазар по продажби в света и най-голям за VW, BMW и Daimler, записва втори пореден годишен спад. По света търсенето на нови автомобили се охлажда заради забавянето на икономическия растеж.

"Бурята идва сега", казва Дийс. "2020 г. ще покаже дали сме готови да я посрещнем".