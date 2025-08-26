Акциите на южнокорейската компания произвеждаща канцеларски материали Monami, скочиха с около 23% при откриването на търговията за деня, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп взе химикалка от южнокорейския лидер И Дже-мьон като подарък, съобщи южнокорейският вестник "Ханкук Гьонгдже".

На провелата се във Вашингтон на 25 август среща "на върха" между Южна Корея и САЩ,докато южнокорейският лидер подписваше книгата за гости, Доналд Тръмп забеляза химикалката му. Американският президент хареса дебелината на линията при писане."Това Вашата химикалка ли е? Ще я вземете ли със себе си?", попита Тръмп. И Дже-мьон реши да я подари на американския президент.

Администрацията потвърди, че въпросната химикалка е изработена специално за южнокорейския президент и не е била предназначена за подарък.

Представител на компанията Monami коментира пред вестника, че това всъщност не е тяхна химикалка. Тази компания е известна в Южна Корея като "народен производител на пишещи принадлежности".

А агенция Yonhap също така посочва, че производителят на прочулата се химикалка е неизвестен (засега), но химикалката със сигурност е произведена в Южна Корея. След което цената на акциите на компанията Monami се коригира наодлу, до също значителното поскъпване от 14%.

И Дже-мьон донесе на срещата "на връха" като подаръци за президента Тръмп - стик за голф, модел на корейски "кораби-костенурки" и каубойски шапки с надпис "Make America Great Again" и знамената на двете страни.