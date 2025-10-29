През последните месеци отново активно се обсъжда въпросът да се въведе ли у нас прогресивно подоходно облагане (обобщено казано, това е повишаване на данъчната ставка при по-високи доходи) - друг е въпросът, евентуално каква точно да е "стъпката" на нарастване на данъка и с колко степени да е той.

Оказва се, че към момента в българското общество няма ясна позиция по този въпрос, според данните от независимо изследване от редовната изследователската програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 5 и 13 октомври 2025 г., сред 801 пълнолетни български граждани.

Изнесените данни показват, че 39,6% от участниците в проучването са по-скоро за прогресивно облагане, но 36,5% от пълнолетните българи са склонни да подкрепят плоския данък, който действа понастоящем.

Намалява увереността за личните финанси

През април, например, 32,2% от респондентите са очаквали материалното положение на семейството им да се влоши в следващата година, през юли те са вече 40,5%, а през октомври достигат 41,5%.

Очакванията от типа "ще остане същото", осезаемо намаляват в тримесечията: 38,5% през пролетта, 32,8% през лятото и 29,8% - сега. Очакванията за подобрение на личните финанси не растат и остават ниски: малко над десетте процента. Явно през лятото се е появило негативно ново ниво на очакванията за финансите на домакинствата, което се затвърждава сега.

Високи и растящи са негативните очакванията за повишаване на цените

През април 76,4% от участниците в допитването са очаквали да има ръст на цените, три месеца по-късно те са 81,5%, а сега през октомври, те са 82,1%. Вече почти никой не очаква да има за намаление на цените, като тези нагласи напоследък спадат до символични нива от около един процент.

Противоречиви са сигналите за обществените оценки за икономиката на страната като цяло

Има и положителни нагласи, но се долавя и ръст на негативните очаквания през лятото спрямо пролетта - който се затвърждава и през есента. Така например, през април 47,8% от запитаните са очаквали влошаване на икономиката на страната, през юли делът им расте до 53,1%, а сега е 52,4%.

Съответно "стъпало" надолу през лятото са слезли и очакванията икономиката на страната да остане на същите нива: 27,8% през пролетта, 21,1% през лятото, а 22,3% - сега. Очакванията за подобрение на икономическата обстановка у нас са ниски - около десет процента, и не се очаква да растат.