Навярно Европа винаги ще има своите класически и вечно посещавани дестинации като Париж, Рим, Барселона и Лондон. Само че докато тези градове се борят с пренаселеност и високи цени, нови не толкова популярни места набират все по-голяма популярност, пише Travel Off Path.

Тези градове привличат все повече туристи и дори започват да чупят рекорди по посещаемост. Ето и кои са едни от най-големите и за мнозина може би изненадващи туристически хитове.

Ереван, столицата на Армения, е истински неочакван фаворит, който заема първото място в класацията. Наричан "розовият град", той комбинира древна история с модерна градска култура, силна кафе сцена и усещане за място, което тепърва ще бъде открито от масовия туризъм. Именно това го прави толкова привлекателен в момента.

Вроцлав в Полша заема втора позиция и е може би най-очевидният пример за това защо привлича нарастващ брой туристи.. Цветен, оживен и пълен с мостове, той често е сравняван с по-известни градове като Прага, но без техните тълпи. Тук атмосферата е същата, но усещането е по-спокойно, а цените - значително по-достъпни.

Третият град в класацията е столицата на Албания - Тирана. Доскоро почти непозната за туристите, днес тя се превръща в една от най-бързо развиващите се дестинации на Балканите. Със своите цветни сгради, оживен нощен живот и близост до планини и море, Тирана предлага нещо, което много хора търсят - динамика без пренаселеност.

Общото между тези три града е, че предлагат алтернатива на по-ниски цени. В тях ио-малко туристически клишета и повече локално усещане. По-малко опашки и повече пространство да преживееш мястото. Дано това да остане така за по-дълго време.