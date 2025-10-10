Втората оферта на минния магнат Герман Ларреа за покупката на мексиканската национална банка Banamex се провали. Въпреки предложените 9,3 млрд. долара в брой, собственикът Citigroup, амеиканска мултинационална инвестиционна банка и корпорация за финансови услуги, предпочете по-сигурния път - продажба на 25% от банката на президента на Asur, мексикански летищен оператор, Фернандо Чико Пардо за 2,3 млрд. долара и последващо публично предлагане (IPO) на останалия дял.

"Вярваме, че сделката и планираното IPO ще ни позволят да приключим процеса по отделяне от Banamex по отговорен начин и да максимизираме стойността за нашите акционери", са посочили от Citi, цитирани от El País. Решението бележи втория неуспешен опит на Ларреа да придобие Banamex. Още през 2023 г. той се нареди сред фаворитите в първия търг.

Минният предприемач обещаваше да запази 39 хил. работни места и да засили кредитирането на домакинствата и бизнеса, но пазарът реагира остро - акциите му се сринаха с 15%, най-големият спад от 2008 г. Анализаторите смятат, че Citi е избрала стабилността и политическата яснота пред несигурната оферта в брой, предвид обтегнатите отношения между Ларреа и предишното мексиканско правителство.

Сделката с Чико Пардо вече има подкрепата на борда и властите, а IPO се очаква до началото на 2026 г. Така след три години търсене на купувач, Citi изглежда най-сетне стига до финалната права - без Герман Ларреа, но с по-малко рискове и повече предвидимост.