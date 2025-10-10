Португалия очаква през 2026 г. държавният ѝ дълг да спадне до 87,8% от БВП - най-ниското ниво от 2009 г. насам. Така страната ще се отдалечи от най-задлъжнелите икономики в ЕС и ще се приближи до средното равнище в еврозоната, пише El País. Ако прогнозите на правителството се потвърдят, това ще бъде петата поредна година на намаление, обяви министърът на финансите Жоаким Миранда Сарменто при представянето на бюджета за следващата година.

Фискалната стабилност е дългогодишна цел както на кабинета на Антониу Кошта, така и на настоящото правителство на Луиш Монтенегру. През 2016 г. дългът достига 131% от БВП, а тогава страната все още се възстановява от спасителния заем от 78 млрд. евро, предоставен от ЕС през 2011 г. Тогава драстичните съкращения в публичния сектор помагат да се овладеят разходите, но на висока социална цена.

От 2017 г. насам Португалия постига стабилно понижаване на дълга, с изключение на периода на пандемията. След 2020 г. правителството възстановява политиката на строга финансова дисциплина и ограничени държавни инвестиции. През 2023 г. дългът пада под 100% от БВП, а тази година се очаква да се свие до около 90%. За 2026 г. кабинетът залага инвестиции за над 9,3 млрд. евро по европейския План за възстановяване и устойчивост и очаква безработицата да се понижи до 6%.

Прогнозата за икономическия растеж догодина е 2,3%. В проектобюджета е предвидено повишаване на минималната заплата от 870 на 920 евро, данъчни облекчения за част от домакинствата и 23% ръст на бюджета за отбрана, така че Португалия да изпълни целта на НАТО за военни разходи в размер на 2% от БВП.