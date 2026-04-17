Най-големият производител на шоколад в света, швейцарската компания Barry Callebaut през първите шест месеца на финансовата 2025/26 година, която приключва в края на август, т.е. за септември 2025 г. - февруари 2026 година, има намаление на продажбите с 6,9 на сто до малко над един милион тона. Като причини за това от компанията посочват по-ниското потребление, прекъсванията във веригите за доставки и конкуренцията, както и свръхкапацитет, съобщи Reuters.

Коригираната оперативна печалба (EBIT) за периода е спаднала с 5,7 на сто до 310,9 млн. швейцарски франка (337,2 млн. евро), а коригираната нетна печалба се е увеличила с над 71 на сто до 108,9 млн. франка, благодарение на по-ниските разходи за финансиране и данъци.

Barry Callebaut, чиято централа е в Цюрих, е основен доставчик на шоколад и какаови продукти за кетъринг сектора, производителите на пралини и шоколатиери и поради това името на компанията е по-слабо известно, отколкото названията на производителите на масови шоколадови изделия.

Освен това, Barry Callebaut понижи годишните си финансови цели заради слабото потребителско търсене и спад в продажбите. Ръководството очаква спад в продажбите в диапазона от 1 до 3 на сто за цялата финансова 2025/26 година, при предходна прогноза за нулев растеж. При това коригираната годишна оперативна печалба (EBIT) вероятно ще се понижи с около 10 на сто.