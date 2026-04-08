Хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ "Чаира" премина успешно 72-часовите си проби и вече е в експлоатация, съобщи вчера енергийният министър Трайчо Трайков.

Така възстановените агрегати на най-голямата помпено-акумулираща централа вече са два.

"Чаира" е изключително важна за балансирането на енергетиката ни - когато цената на тока е ниска и няма потребление, нейните помпи качват водата нависоко, а когато системата е натоварена се произвежда електроенергия с мощност, близка до тази на енергоблок на АЕЦ "Козлодуй".

На практика говорим за най-голямата батерия в Югоизточна Европа.

През 2019 г. започна основен ремонт, като по време на пусковите проби след него през 2022 г. Хидроагрегат 4 (ХА4) аварира, а впоследствие се оказа, че има и друг хидроагрегат в много лошо състояние (ХА1), но бяха установени проблеми с останалите два. Анализ установи нетипична умора на метала и при четирите агрегата.

Единият от тях (ХА2) беше възстановен от ABB & Voith в края на 2024 г.

По ХА1 работят от производителя на оборудването Toshiba, като според министерството "очакванията са той да бъде въведен в експлоатация през 2028 г.".

"Паралелно с това се финализира документацията за обществената поръчка за следващия етап от възстановяването на хидроагрегат 4, като доставката на оборудването ще бъде отделена от строително-монтажните работи", се посочва в официалното съобщение.

Според министъра ПАВЕЦ са "съществен елемент" от бъдещето на българската енергетика: "В максимално кратки срокове трябва да се стартира процедурата за Яденица; поискахме и получихме анализ за десет подходящи места за нови ПАВЕЦ, сред които "Доспат", "Батак", "Чаира 2" и други".