Докато компаниите, фокусирани върху натрупването на биткойн и други основни криптовалути, изпитват натиск на фона на наситен пазар и влошаващи се настроения, нови участници се насочват към по-малко популярни токени, което предизвиква притеснения за увеличена нестабилност, пише "Ройтерс".

Подкрепени от приятелската към криптовалутите позиция на американския президент Доналд Тръмп и вдъхновени от метеоритния успех на Майкъл Сейлър и неговата Strategy, броят на публично търгуваните компании, инвестиращи в криптовалути в надеждата те да поскъпнат, се е увеличил рязко.

Към септември съществуваха поне 200 компании за дигитални активи (DAT) - предимно фокусирани върху биткойн - с комбинирана капитализация около 150 милиарда долара, повече от три пъти спрямо година по-рано, според анализ на адвокатската кантора DLA Piper.

Все повече компании, търсещи начини да увеличат печалбите си, се появяват ежедневно. Но докато Биткойн отслабва, те се обръщат към езотерични, по-волатилни токени в опит да усилят доходността, според анализ на "Ройтерс" на десетки корпоративни документи.

Рискове за инвеститорите

През последните седмици например Greenlane, OceanPal и Tharimmune обявиха планове да натрупват съответно BERA, NEAR и Canton Coin.

Тенденцията илюстрира как често волатилният и спекулативен свят на криптовалутите се преплита все повече с традиционните пазари, създавайки потенциални опасности за инвеститорите.

"DAT компаниите се разширяват към по-екзотични и по-малко ликвидни криптовалути, и точно там рискът може да бъде много по-висок", казва Кристиано Вентричели, вицепрезидент и старши анализатор по дигитални активи в Moody's Ratings.

"Когато пазарите падат, има повече натиск върху акциите на тези компании", добавя той.

Канал за волатилност

От април много DAT компании финансират покупки на токени чрез частни пласменти или PIPE-ове - продажба на акции директно на частни инвеститори, обикновено с отстъпка.

Поне 40 DAT компании са набрали над 15 милиарда долара общо чрез PIPE-ове между април и ноември, като само пет от тях са фокусирани върху биткойн, установи анализът на "Ройтерс". Биткойн регистрира месечна загуба през октомври за първи път от 2018 година.

Сред инвеститорите в тези сделки са Winklevoss Capital, Galaxy Digital, Jump Crypto, Pantera Capital, Kraken и DWF Labs.

Макар някои институционални инвеститори да могат да купуват токени директно, DAT компаниите предлагат шанс за увеличаване на доходността и позволяват на по-предпазливи инвеститори да получат експозиция към криптовалути чрез регулирани публични фирми.

PIPE-овете позволяват на компаниите бързо да получат достъп до пари в брой, но разводняването на акционерния капитал и потенциалната препродажба на акции, когато периодите на блокиране приключат, често подхранват волатилността на цените на акциите.

Търговия под нетната стойност на активите

Много DAT компании по-рано тази година търгуваха с премия спрямо техните критпорезерви, защото инвеститорите вярваха, че могат да използват достъпа си до кредит, за да закупят повече токени.

Но докато Биткойн отслабва и имитаторите на Strategy заляха пазара, някои се колебаят. Поне 15 Биткойн компании търгуваха под нетната стойност на активите на токените им към петък, според данни на криптопубликацията The Block.

"Мисля, че повечето от тези компании за дигитални активи ще завършат с търговия с отстъпка спрямо дигиталния актив", каза Майкъл О'Рурк, главен пазарен стратег в JonesTrading.