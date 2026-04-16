Пазарът на недвижими имоти в София в момента е като след тежка нервна криза. Това коментира в студиото на Money.bg Илия Комитов, търговски директор на инвестиционната компания Urbana и експерт с дългогодишен опит в сектора.

Той очерта промяна както в поведението на купувачите, така и в структурата на предлагането. По думите му сегашната фаза не е нито класически бум, нито ясно изразена корекция, а по-скоро "изчакване" на нов баланс на пазара.

"В периода 2022-2023 година просто изпадах в притеснение, когато пред офиса ни имаше опашка от чакащи млади двойки в събота.

Просто се притеснявах, че не можем да ги акомодираме всичките в офиса и да им дадем обслужването, което компанията ни си беше поставила за цел да предостави на хората. Със сигурност имаше, да го наречем, истерия" спомня си Илия Комитов.

Според експерта хората ,движени от очакването за влизането в еврозоната, "бяха изключително мотивирани да инвестират пари в недвижими имоти". И тази вълна е обхванала както тези, които наистина са имали възможност да го правят, така и други, които са действали "от суета".

В анализа си експертът подчерта, че имотният пазар рядко се движи само от фундаментални фактори, а по-скоро от комбинация от очаквания, кредити и външни събития.

"Обичайно се смята в бизнеса с недвижими имоти, че циклите са 7 години спад, 7 години тренд нагоре. В момента сме в навечерието на нов черен лебед - геополитическата ситуация в Близкия изток", казва той.

Този тип външни шокове, по думите му, рефлектират директно върху поведението на купувачите.

"Хората отново се върнаха да питат дали се продава. Онези, които седяха на кантар, посегнаха и затвориха предварителни договори. Първото нещо, към което посягаме тук, е недвижимият имот", допълни Илия Комитов.

Една от ключовите характеристики на българския пазар според него остава силната роля на имота като защитен актив.

"Звучи успокояващо, когато купуваш имот, че в най-лошия случай ще си го ползваш ти", заяви той, обяснявайки устойчивото търсене. В същото време обаче предупреди, че тази нагласа често води до надценяване на потенциала за бъдещ ръст.

"Цените вече са доста високи. Най-голямата заблуда на пазара е, че цените винаги ще вървят нагоре", подчерта експертът.

Време за гросмайстори

По думите му настоящият етап вече не е подходящ за масов, емоционален вход на пазара, а за много по-прецизно поведение.

"В момента и най-вече в периода на голяма експанзия (като 2021-2023 година) пазарът се наводни от всякакви хора, които смятаха, че могат да умножат парите си чрез недвижими имоти", коментира той.

Сега обаче ситуацията е различна.

"В момента идват т. нар. от мен "гросмайстори" - хората, които са заложили на това и се хранят само от това, които следят пазара постоянно", посочи още той.

Един от основните двигатели на цените остава ограниченото качествено предлагане, особено в София.

"Истината е, че няма предлагане. Това е основният двигател на повишаването на цените", категоричен бе гостът. Причините, по думите му, са комплексни - от регулации до структурата на бизнеса:

"Много от проектите, които излизат на пазара, са направени така, че сърцевината на проекта се пази, а на пазара излизат т.нар. рагу - това, което в началото се продава с дискаунт", обясни той.

Съвет към купувачите

В заключителната част експертът бе категоричен, че въпреки високите цени, основният принцип остава нуждата от жилище. Затова и даде съвет на потенциалните купувачи:

"Ако си купуват жилище, трябва да действат днес, защото лихвените условия са все още изключително добри." И добави, че времето за "изчакване" може да се окаже подвеждащо:

"Ако сте намерили нещо, което ви харесва и не е на убийствена цена - купувате. Няма значение дали цикълът е надолу или нагоре, когато става дума за жилище", подчерта експертът.

В същото време обаче Комитов предупреди, че лесните печалби вече са зад гърба ни.

