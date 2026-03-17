Meta потвърди в края на миналата седмица, че Instagram ще прекрати поддръжката на криптирани от край до край директни съобщения след 8 май 2026 г. Потребителите с активни шифровани чатове ще получат инструкции как да изтеглят съдържанието си преди промяната. Решението е особено показателно, тъй като самата функция беше въведена едва през декември 2023 г. — и скоро няма да я има.

Широкият контекст на промяната е особено притеснителен - през последната година и половина онлайн гигантите преосмислиха приоритетите си и неприкосновеността на потребителската информация изглежда минава на заден план.

Обратът е толкова по-зашеметяващ на фона на думите на Марк Зукърбърг от 2019 г.: "Бъдещето на комуникацията ще се измести към частни, криптирани услуги". Тогава Meta пое курс към внедряване на криптиране от край до край в Instagram, Messenger и WhatsApp.

Днес Meta обяснява решението си просто: функцията "не е била достатъчно ползвала" от потребителите и компанията иска да се фокусира върху "функции, които хората използват най-много".

Какво всъщност е криптирането от край до край?

При стандартното криптиране доставчикът на услугата — в случая Meta, технически може да прочете съобщенията ви. Криптирането от край до край (E2EE) работи по различен принцип: всяко устройство получава уникален криптографски ключ и съобщението се разчита единствено от устройството на получателя. Дори Meta не може да го прочете.

Представете си го като разговор в запечатана стая, в която само вие и събеседникът ви имате ключ. Именно заради тази архитектура компанията няма да може да прочете и минали криптирани разговори, след като функцията бъде премахната.

Битката между поверителността и "Помислете за децата"

Зад техническото решение стои по-широк политически натиск. Правителствата на САЩ и Великобритания и ЕС настояват за законодателство, което да задължи платформите да засичат материали за сексуално насилие над деца дори в частни съобщения — включително предложения като европейския Chat Control и британския Online Safety Act.

В Ню Мексико в момента тече дело срещу Meta за неуспех да защити непълнолетни, а вътрешни документи разкриват, че изпълнителни директори на компанията са изразявали тревоги още при въвеждането на криптирането.

TikTok пък открито заявиха, че съзнателно са избрали да не въвеждат E2EE, защото технологията би попречила на разследванията на полицията и екипите за безопасност.

Експертите предупреждават

IT специалистите обаче не са убедени, че ограничаването на криптирането прави света по-безопасен. Проучване на BCS — Chartered Institute for IT, показва, че 78% от специалистите не вярват, че ограничаването на E2EE ще защити потребителите, а 66% смятат, че подобна стъпка ще навреди на обществото като цяло.

Сред опасенията са засиленото правителствено наблюдение, рисковете за финансовите данни и уязвимостта на журналисти в конфликтни зони.

Наблюдатели по въпросите на поверителността отбелязват, че Instagram може да е първата голяма услуга, която премахва E2EE, след като вече го е въвела. Дали Facebook Messenger ще последва — Meta не казва.

За потребителите, за които поверителността е приоритет, случаят е ясно напомняне: функциите за защита, контролирани от платформи, могат да бъдат отнети — за разлика от приложения като Signal, които не зависят от решенията на нито една компания.