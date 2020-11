След като през 2019 г. беше слаба за винопроизводството, сега от International Organization of Vine and Wine посочиха, че в резултат на кризата и през 2020 г. то претърпява спад, предаде Zero Hedge. Причината е спадът на продажбите от Южна Америка и Европа, причинен от наложените тавани върху производството на вино, както и затварянето на икономиките.

Резултатът от пониженото търсене е и спад на цените, изтъкна директорът на организацията Пол Рока, според когото пандемията е влошила геополитическите настроения в някои региони, което е довело до налагането на мита и спад на глобалната търговия. Резултатът от това, разбира се, е допълнителен удар по винопроизводството. И все пак най-големият удар е нанесен от локдауните.

Във Франция добивът е с 20% по-нисък през настоящата година, но заедно с другите най-големи производители - Италия и Испания, трите страни ще успеят да отчетат лек ръст от 5% на годишна основа, прогнозират от институцията. В южното полукълбо обаче общият спад ще е с 8% на годишна основа, до 49 млн. хектолитра. Най-тежък ще е той в Аржентина (-17%), Чили (-13%) и Австралия (-11%). В САЩ ще има лек растеж - от 1% на годишна основа, до 24,7 млн. хектолитра.

"Ситуацията е различна във всяка страна и зависи от продължителността на затварянето, потребителските навици на населението, еластичността на заместването между виното и другите алкохолни напитки, а също и от устойчивостта на регулярните канали за доставки на виното или развитието на електронната му търговия", каза Рока.

Прогнозата на ръководената от него институция е глобалното предлагане да е между 254 и малко над 262 млн. хектолитра за цялата 2020 г. Предвид рекордните добиви преди две години, през настоящата тази прогноза сочи представяне под средното. Но все пак има светлина в тунела.

"Това не е задължително лоша новина за сектора на винопроизводството, предвид настоящия контекст, в който запасите от вино все още са относително високи, а политическите проблеми, изменението на климата и пандемията от коронавирус пораждат голямо равнище на волатилност и несигурност на глобалните винени пазари", каза Рока.