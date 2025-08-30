От пистите на Формула 1 до футболните стадиони в Европа, криптоспонсорите са навсякъде. Техните лога покриват състезателните коли, блестят до най-големите звезди на футбола и дори се появяват на екипировката на тенис играчи. Невъзможно е да не ги забележиш.

Тези криптокомпании вече стоят рамо до рамо с традиционните партньори в спортния свят и печелят все повече видимост. "Криптото е икономика на видимостта", признава пред Le Figaro Себастиен Мартен, президент на Лигата за Web3 сигурност и ръководител на RAID Square.

Естествено съвпадение на аудиториите

Не е случайност, че криптокомпаниите се насочват към спорта за реклама, отбелязва френското издание. "Това е основен спонсорски сектор за тези компании. Има естествено съответствие между публиката, която гледа спорт, и тази, която инвестира - обикновено по-млада, предимно мъжка и по-заможна от средното", обяснява Клер Балва, вицепрезидент на необанката Deblock.

Тази гледна точка споделя и Оливие Кувараакис, главен директор по продукти и маркетинг в Coinhouse: "Тези фенове, често млади, дигитално ориентирани и вече запознати с онлайн инструментите, което ги прави естествена цел за индустрията."

Спортовете се избират внимателно от спонсорите. Рейчъл Конлан, главен глобален директор по маркетинг в Binance, обяснява: "Феновете на Формула 1 са с 75% по-склонни да инвестират в криптовалути от други фенове. Те имат определено техническо любопитство, подобно на това на криптопотребителите."

Стратегии за премиум клиенти

Австрийската компания Bitpanda също вижда спортните фенове като "клиентска база, която инвестира". Компанията стартира спортната си стратегия в началото на 2024 г. и се стремеше да се свърже със света на тениса, насочвайки се към премиум клиентелата на спорта чрез партньорството си с ATP турнирите.

Някои тактики се оказват особено успешни, като тези на Crypto.com. Платформата си сътрудничи с Формула 1 от 2021 г. и подписа договор да остане партньор до 2030 г. С кумулативна аудитория от 1,5 милиарда зрители по света, спортът предлага печеливша формула за Crypto.com, която надхвърли 100 милиона потребители през май 2024 г.

"Формула 1 беше ключов двигател за издигането на Crypto.com до статуса на най-разпознаваемата марка в света", заявява Стивън Калифовиц, главен директор по маркетинг на компанията.

Растящи инвестиции

През всички спортове партньорствата между криптокомпаниите и спортните организации се умножават. През 2025 г. вече са финализирани 22 сделки, в сравнение с 18 през същия период миналата година според маркетинговата агенция SportQuake.

От началото на годината средната стойност на тези нови сделки е достигнала около 4,3 милиона долара, нагоре от 2,6 милиона долара през 2024 г. Общата годишна стойност на сделките достигна 305 милиона долара миналата година, в сравнение с 247 милиона долара през 2023 г.

"Компаниите са склонни да инвестират повече по време на възходящи криптопазари, защото имат повече пари", посочва Клер Балва. Само за последната година стойността на Биткойн се увеличи с почти 50%, като сега стои на над 90 000 евро за единица.

Възстановяване на доверието

Заявки за партньорство идват и директно от спортни организации. "Около десет клуба ме търсят всяка година за спонсорства, след като осъзнаят, че има пари за печелене", казва Тибо Бутру, съосновател на Meria Finance.

Това е взаимноизгодна сделка, позволяваща на криптокомпаниите да спечелят "легитимност и доверие". Създават се ексклузивни преживявания, например чрез отборни токени, "за укрепване на ангажираността на общността", добавя Оливие Кувараакис.

Въпреки това беше необходимо да се възстанови доверието на спортните организации. През ноември 2022 г. известната платформа FTX обяви банкрут. Mercedes AMG незабавно прекрати партньорството си с платформата, която се рекламираше на състезателните им коли.

Някои обаче решиха да се доверят изцяло на криптокомпаниите. Футболният клуб "Ювентус" отвори 5% от капитала си за Tether, компания издаваща собствен стейблкойн. Отборът от Формула 1 Aston Martin отиде още по-далеч, ставайки първият, който получава пълно заплащане в USDC стейблкойни като част от сделката си с Coinbase.

Какво следва? Всички в криптосферата твърдят, че са си извадили поука от катастрофалните събития от 2022-2023 г., а и сега регулаторната среда изглежда много по-различно. Дали това е достатъчна гаранция, че няма да се наложи водещи отбори спешно да трият лога от екипите и стадионите си? Никой не може да каже със сигурност - също както никой не знае кой ще е победителят в F1 състезанието преди да се е развял карираният флаг...