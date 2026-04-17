Преди десетилетие инвестициите в лъскави офис сгради бяха символ на престиж и сигурна доходност. На фона на хибридната работа през последните години, собствениците на такива офиси в цяла Европа се борят с наполовина празни етажи и наематели, които преговарят за по-нисък наем.

През това време един напълно различен сегмент на имотния пазар отчита ръст и все по-голяма популярност на Запад. Говорим за частните общежития - секторът, който в Западна Европа вече е самостоятелен институционален клас активи, а в България едва прохожда.

Какво предлагат?

Традиционното студентско общежитие у нас, управлявано от университет, е строго функционален обект: легло, маса, баня... и това е. Държавните общежития често са в лошо състояние, а търсенето на качествена среда, особено от страна на чуждестранните студенти, които с всяка изминала година стават повече, расте.

Към академичната 2024/2025 година в България се обучават приблизително 17 000 чуждестранни студенти. Те представляват до 9% от всички студенти в страната. Повечето са съсредоточени в големите медицински университети в София, Пловдив, Варна и Плевен.

Моделът на частните общежития е доста по-различен.

Модерната студентска резиденция предлага ол-инклузив наем, който покрива интернет, комунални разходи, а в някои се включени и достъп до фитнес зала, коуъркинг зони, рецепция с 24-часова охрана. Стаите варират от студио до апартаменти за споделено ползване.

Резултатът е продукт, за който студент, особено чуждестранен, е готов да плати значително повече от държавно общежитие, в замяна на предвидимост, сигурност и уют.

Как расте тази ниша?

Историята от кризата от 2008 г. показа, че когато трудовият пазар се влошава, записванията в университети нарастват. Хората, изправени пред безработица, се преквалифицират. Студентските легла стават все по-дефицитни, но никога по-евтини. А светът сега се намира в нова криза.

Ниската волатилност е важна. За разлика от офис наема, договарян за няколко години с корпоративни наематели, студентският договор е средно за 9-12 месеца и се подновява почти автоматично - с нов студент, ако не и с предишния. Ротацията е управляема и предвидима.

Качествените частни общежития в добре позициониран град с университети генерира стабилни до 7% нетна доходност. Средната доходност е до 5%. Заетостта рядко пада под 90%.

Европейските примери

Великобритания е най-развитият пазар на частните общежития в Европа. Unite Students, котирано на Лондонската борса, управлява над 74 000 легла в 25 града. Пазарната му капитализация надхвърля 3,5 милиарда евро, като активите ѝ надхвърлят 7 милиарда евро.

Fusion Group е изградила присъствие в Обединеното кралство, Ирландия и Холандия и продължава да привлича инвеститори.

В Германия и Нидерландия моделът навлезе по-скоро, но бързо навакса. Амстердам, Берлин и Мюнхен отчитат близо 100% заетост в частните студентски резиденции. Там чакащите листи с кандидати са с дължина от половин година до година и половина.

Общото между всички тези пазари е, че частният капитал навлезе именно защото държавните университети не можеха да инвестират в качествена жилищна инфраструктура. Както сякаш е положението и в България.

Изисквания

На ниво строителство и статут на сградата, приложим е Законът за устройство на територията (ЗУТ). Сградата, предназначена за студентско настаняване, може да функционира под различни статути - жилищна, хотелска или специализирана обществена.

Всеки от тях е с различни изисквания към разгъната застроена площ, паркоместа и технически стандарти. Изборът на статут е стратегически, защото определя и данъчния режим.

На ниво хигиенни и здравни норми, задължителна е Наредба № 5 на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания към общежития. Тя урежда минималните площи на помещенията, вентилацията, осветлението и санитарните норми.

Инвеститор, замислящ ремонт на съществуваща сграда, трябва да съобрази проекта с тези изисквания от самото начало, за да избегне скъпоструващи корекции.

Има разлика между физическо лице (хазяин) и професионален оператор на общежитие. Първият отдава имот под наем и носи личен данък върху дохода. Вторият управлява обект с търговска цел - с всички произтичащи задължения към НАП, Агенцията по храните и РИОСВ, но и с достъп до корпоративни данъчни оптимизации и финансиране от банки.

Българският вариант

В България все още липсва мащабен играч, който да консолидира пазара. Все пак в големите градове с университети има частници, предлагащи подобни места за студенти.

Повечето "частни общежития" всъщност са хостели, корпоративни бази за работници, които понякога приемат студенти или апартаменти под наем, менажирани от агенции специално за студенти.

Въпросът не е дали частният капитал ще навлезе в студентското настаняване в България. Той вече го прави под една или друга форма. Важно е с каква скорост и дали регулаторната рамка ще се адаптира достатъчно бързо.

Европа показва, че може. А студентите от чужбина стават все повече.