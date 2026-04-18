На европейския туристически пазар се очертава ясно изместване на търсенето извън големите градове към по-слабо урбанизирани и природни региони. Данните, представени от Airbnb по време на ITB Berlin, показват ускоряване на този процес през последните години, особено при по-младите потребители.

В центъра на тази динамика е въпросът дали става дума за устойчива промяна в потребителското поведение, или за вторичен ефект от нарастващи ограничения, пренасищане и регулаторен натиск в големите градове.

Изместване на търсенето

Официални данни на Airbnb за 2025 г. показват, че над 60% от нощувките, резервирани от германски потребители в страната, са реализирани извън големите градове. Паралелно с това се отчита ръст от около 35% при търсенията, свързани с природни и селски дестинации между 2023 и 2025 г.

Източник: iStock

Интересът към подобен тип пътувания се увеличава и в сравнителен план - расте по-бързо от този към традиционните градски дестинации. Най-силно изразена е тенденцията при Generation Z, където ръстът в търсенията достига 75% спрямо средното ниво за населението.

Допълнително показателен е фактът, че в селските райони на Германия вече има над пет пъти повече обекти, предлагани чрез Airbnb, отколкото в Берлин, Хамбург и Мюнхен взети заедно. Това говори за значително пренасочване както на предлагането, така и на търсенето.

Промяна в потребителските предпочитания

Airbnb и част от пазарните проучвания интерпретират тенденцията като резултат от промяна в предпочитанията, особено при по-младите потребители. При Gen Z се отчита по-висока чувствителност към фактори като стрес, нужда от възстановяване и търсене на по-спокойна среда.

В този контекст се наблюдава и промяна в структурата на туристическите активности. По-голям дял заемат разходки, спорт и дейности в природна среда, докато класическите градски туристически модели губят относителен дял.

Най-силно търсени са региони като Айфел, Алгой, Мозел и Шварцвалд, които постепенно се утвърждават като основни вътрешни туристически дестинации.

Източник: iStock

Пазарни ограничения

Наред с поведенческите фактори, развитието на пазара се влияе и от структурни ограничения в големите градове. Регулации върху краткосрочните наеми, натиск върху жилищния пазар и ограничено предлагане в централните градски зони създават среда, в която достъпността на градските дестинации намалява.

Това води до пренасочване на част от туристическия поток към периферни и по-слабо населени региони, където предлагането е по-гъвкаво, а ценовото ниво - по-ниско.

Икономически ефект

Разширяването на туристическата активност извън големите градове има пряк икономически ефект върху малките населени места. Според данните, един типичен домакин в селски регион реализира допълнителен доход от около 4300 евро годишно чрез краткосрочно отдаване на имот.

Средните разходи на туристите в подобни региони са около 100 евро дневно, като значителна част от тях остават в местната икономика. Това включва разходи за услуги, храна и локална инфраструктура.

Наблюдаваната промяна в туристическите потоци поставя въпроса дали става дума за дългосрочна трансформация на потребителското поведение или за адаптация към ограниченията на градските пазари.

Във всеки случай данните показват ясно пренареждане на туристическата география в рамките на Европа, при което периферните региони увеличават своята роля за сметка на традиционните градски центрове.