Пазарът на изкуствен интелект преживя драматичен колапс средата на ноември, като AI акциите унищожиха $1,8 трилиона от стойността си в световен мащаб, според данни на Investor's Business Daily.

Технологичният сектор понесе един от най-тежките си удари от април насам, като индексът Nasdaq Composite падна с 1,8% само на 7 ноември и се насочи към седмична загуба от 5,5%.

Осемте водещи AI акции в Съединените щати загубиха $1,2 трилиона от пазарната си стойност само за тази седмица.

Така наречените "Великолепни седем" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla - вече представляват приблизително 35% от индекса S&P 500, надминавайки 25-процентовата концентрация, наблюдавана по време на пика на dot-com балона.

В центъра на разпродажбата през миналата седмица се оказа Nvidia - компанията символ на AI бума. Милиардерът Питър Тийл напълно напуска позицията си в технологичния гигант, според подаденото от него досие 13F около 15 ноември.

Той продаде над 537 000 акции, които представляваха почти 40% от портфолиото му, като свали общите си декларирани акционерни участия от $212 милиона през второто тримесечие на едва $74,4 милиона през третото - намаление с почти две трети.

Тийл обаче не е сам в предпазливостта си. Майкъл Бъри, инвеститорът който предрече финансовата криза от 2008 година, разкри $1,1 милиарда в пут опции срещу Nvidia и Palantir през третото тримесечие, залагайки на рязък спад на двете AI акции.

Бъри наскоро публикува в социалните мрежи, че "понякога виждаме балони", сравнявайки настоящата среда със спекулативен излишък.

А какво прави Уорън Бъфет?

Докато някои излизат от AI залозите, други правят неочаквани ходове. Berkshire Hathaway разкри в петък инвестиция от $4,3 милиарда в Alphabet, компанията майка на Google, отбелязвайки изненадваща промяна в стратегията на конгломерата, ръководен от Уорън Бъфет.

Според документа, подаден до американската Комисия по ценни книжа на 14 ноември, Berkshire притежава 17,85 милиона акции на Alphabet към 30 септември.

Паралелно Berkshire продължи съкращаването на дела си в Apple с 15% през третото тримесечие и продаде още 6% от акциите си в Bank of America. Между юли и септември компанията закупи акции за $6,4 милиарда, но продаде за $12,5 милиарда, отбелязвайки дванадесето поредно тримесечие като нетен продавач, докато паричните резерви нараснаха до рекордно ниво от $381,7 милиарда.