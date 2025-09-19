Правителството на САЩ одобри проект на стойност $130 милиона за изграждането на високоволтова преносна линия Страшени-Гутинаш, която ще свърже енергийните системи на Молдова и Румъния. Инициативата има ключова роля за намаляване на зависимостта на Молдова от руски енергийни източници и за ускоряване на интеграцията й в европейската електропреносна мрежа.

Осигуряване на енергийна сигурност

Новата 400 kV линия с дължина 190 км ще позволи на Молдова да внася електроенергия от европейските пазари и ще повиши стабилността на националната мрежа. По този начин страната ще може да разчита на по-надеждно електроснабдяване, независимо от геополитическите рискове и прекъсвания на доставките от източни източници.

"Одобрението на правителството на САЩ за тази критична инвестиция представлява силен ангажимент към енергийното бъдеще на Молдова и нейната продължаваща интеграция с европейските енергийни пазари", коментира Марк Менезес, президент и главен изпълнителен директор на USEA (Енергийната асоциация на САЩ).

Източник: Правителство на република Молдова

Възможности за американския бизнес

Проектът не само ще укрепи енергийната независимост на Молдова, но и ще отвори врати за американски компании, коментират медии. Според информация от посолството на САЩ в Кишинев, той ще създаде бизнес възможности в няколко сектора - от транспортна инфраструктура и ИКТ до технологии за управление на мрежи, ядрена енергия и системи за съхранение.

"Чрез подкрепата на тази инициатива правителството на САЩ цели да запази позицията си на регионален лидер в критични индустрии като газ, ядрена енергия и мрежова оптимизация, като същевременно насърчава двустранните икономически отношения", се казва още в официалното изявление.

Проектът за връзката Страшени-Гутинаш се обсъжда в продължение на години, но финансирането му бе забавено, след като администрацията на Доналд Тръмп оряза средствата на USAID. Сегашното решение се разглежда като стратегически ход за стабилизиране на енергийната система на Молдова, особено в момент, когато страната вече няма да може да се възползва от преференциални цени за румънския внос.

"Ако преди години не беше положена нито една тухла, сега благодарение на партньорствата Молдова изгражда истинската си независимост. До края на 2025 г. страната ще разполага с 3 високоволтови връзки с Румъния - Вълканещ-Кишинев, Бълти-Сучава и Страшени-Гутинаш", подчерта молдовският премиер Дорин Речан, като даде да се разбере, че проектът ще бъде изцяло реализиран благодарение на американското финансиране.

Жизненоважно

Сегашната инфраструктура на Молдова е уязвима, тъй като основният й електропровод преминава през украинска територия и през електроцентрала в Приднестровието. Новите връзки с Румъния се разглеждат като жизненоважни за гарантиране на енергийната сигурност на страната в дългосрочен план.

Молдова се подготвя за първата зима без преференциален внос на електроенергия от Румъния. Това се случва след като влезе в сила премахването на румънската система за регулиране на крайните цени, посочва Profit.ro. Това прави реализацията на новите електропроводи още по-необходима, за да се избегнат рискове от дефицит в електроснабдяването.