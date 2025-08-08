Решението на Съединените щати да освободят рафинираната мед от новите вносни мита, наложени върху други метали, изненада силно пазара. Дотолкова, че цените на борсата Comex се сринаха с над 20% веднага след новината - най-голямото еднодневно движение в историята на медните фючърси.

Митата, както стана ясно, засягат само полуготовите изделия като тръби и листове. Защо обаче това се случва на фона на взетото решение съвсем наскоро за обмитяване на алуминия?

Ето и някои възможни отговори.

Основната причина за различното третиране на двата метала е свързана с енергийната интензивност на производството, смятат анализатори. Според Macquarie, разходите за електроенергия съставляват около 50% от себестойността на първичния алуминий, докато при медта този дял е около 30%.

Високите цени на електроенергията в САЩ правят производството на алуминий по-малко конкурентоспособно спрямо страни като Китай, Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Нещо повече, в САЩ в момента функционират само 4 алуминиеви завода, докато през 1995 г. те са били 23. Производството на първичен алуминий е спаднало от 3,35 милиона тона през 1995 г. до едва 670 000 тона през 2024-та, според Геоложката служба на САЩ.

Драматичната редукция прави индустрията изключително уязвима на евтиния внос и икономически шокове. Това мотивира компании като Century Aluminum да подкрепят агресивните мита като инструмент за защита и оцеляване.

Стратегическият метал

Рафинираната мед пък получи изключение от митата благодарение на своята ключова роля в развитието на високотехнологични сектори като възобновяема енергия, електромобили и отбранителната индустрия.

Безспорен и всеизвестен факт е, че САЩ нямат достатъчен вътрешен капацитет за покриване на търсенето на мед. В страната функционират само 2 големи медодобивни предприятия, а мащабната модернизация, както знаем, изисква време и значителни инвестиции.

Големият производител Freeport-McMoRan ясно се противопостави на митата, предупреждавайки, че търговската война би забавила икономическия растеж и би поставила под риск жизнеспособността на медната индустрия в САЩ.

Спадът в търсенето и цените би довел до значителни рискове за сектора, който вече оперира при и без това високи разходи.

И не на последно място, няма как да пренебрегнем ролята на силното индустриално лоби, особено от страна на големи производители. Фактор, който играе ключова роля в оформянето на търговската политика на САЩ.