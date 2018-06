Facebook Inc. призна, че е споделяла данни за потребителите си с четири китайски производители, включително Huawei Technologies Co., за която американските разузнавателни агенции вече заявиха, че представлява риск за националната сигурност на САЩ. Признанието засилва притесненията, че социалната мрежа усилено крие от потребителите си как управлява личните им данни, коментира The Wall Street Journal.

Разкритието идва след като Марк Уорнър, демократ и член на Комисията по разузнаване към Сената, каза по-рано, че е видял "сериозна опасност". В отговор, Facebook твърди, че е "подбирала внимателно" партньорствата си, а целта на споделянето на данни е да помогне на производителите да създадат свои версии на приложението. И въпреки това признанието най-вероятно ще доведе до повишаване на контрола над практиките на компанията.

Франциско Варела, вицепрезидент на Facebook, заяви още, че информацията, споделяна с Facebook, е била запазвана на потребителските устройства, а не на сървъри на Huawei.

В последните месеци Facebook вече трябваше няколко пъти да се извинява заради разкрития, че е твърде невнимателна, ако не друго, с информацията на потребителите си. Първо дойде случаят с Cambridge Analytica, който предизвика фалита на последната и многобройни часове изслушвания в Конгреса.

В неделя пък The New York Times съобщи, че с години Facebook е споделяла данните на потребителите с над 60 компании в нарушение на закон от 2011 г.