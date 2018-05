30 юни ще бъде паметен ден. От тази дата китайският финансов сектор се отваря към света, както не го е правил никога преди. Чуждестранните инвеститори вече ще се изправят пред далеч по-малко ограничения при покупка и управление на банки, мениджъри на активи и животозастрахователи.

Финансовият сектор на Китай е оценяван на 42 трилиона долара.

Компании като Goldman Sachs Group Inc и UBS Group AG имат възможността да увеличат петкратно дела си, като поемат директен контрол върху съвместни предприятия, показват прогнози на Bloomberg Intelligence. Застрахователи като AIA Group Ltd. ще успеят да изкарат достатъчно приходи, благодарение на вече доброто им присъствие, а банки като HSBC Holdings Plc. и Citigroup Inc. се изправят пред по-стръмен път нагоре, но и дебели печалби, докато се изкачват.

Както влизането на Световната търговска организация през 2001 година създаде революция в производството, отварянето на финансовия сектор ще промени коренно начина, по който капиталът и богатството са разпределени в Китай.

Очаква се печалбата на чуждестранните банки да нараснат повече от десетократно до 2030 година. И дори и тогава те ще останат малки играчи. По-голямото въздействие ще е заради подобряването на стандартите при заемодаването и отнемането на пазарен дял от държавни предприятия, които раздават кредити, спокойни, че Пекин ще ги спаси при нужда.

"По-отворен и конкурентен финансов сектор ще донесе повече растеж за всеки долар на заем, което е критично важно, ако Китай иска да продължи с намаляването на задлъжнялостта си", казва Том Орлик - главен икономист за Азия на Bloomberg Economics.

HSBC, Bank of East Asia Ltd., Standard Chartered Plc и Citigroup са най-големите чуждестранни играчи в банковия сектор в Поднебесната империя.

Междувременно печалбата на компании като UBS ще се учетвори до 2030 година. Тя вече е подала заявление за придобиване изцяло на дела в китайския венчър, в който участва - и така се превръща в първата световна банка, която ще се възползва от новото законодателство.

Животозастраховането е един ъгъл от огромния финансов сектор на Китай, в който чуждестранните компании се представят доста добре, а пазарният им дял расте през последните шест години. Като част от мерките, Пекин обеща да намали ограниченията за притежание на взаимни фондове до 51% от юни и изцяло в следващите три години.

Голямото отваряне не идва и без рискове. Тежката ръка на държавата ще трябва да се отдръпне, преди чужденците да добият смелост, а инвеститорите ще трябва да знаят, че ще могат и да изтеглят средствата си. "Посоката е правилна, но бързият прогрес може да се окаже труден", казва Орлик. "Чуждестранните компании ще бъдат внимателни в самостоятелното си стъпване на китайския пазар - огромен, сложен и доминиран от свързани с държавата играчи".