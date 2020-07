В края на миналата седмица девет финансови дружества в Китай са били национализирани от местната Регулаторна комисия по банкирането и застраховането, предаде Zero Hedge, позовавайки се на самата институция. Общият размер на активите, управляван от тях, е 1 трлн. юана или около 123 млрд. долара.

Сред компаниите са попаднали четири застрахователни дружества, два тръста и три компании за акции, а това е първата сериозна регулаторна мярка на страната на годината, след като през 2019 г. се фокусираше върху изплащането на дълговете (бейлаут) на различни представители на банковия сектор.

По всичко изглежда, че ходът няма да е последен обаче. От регулатора са посочили, че ще поемат контрола върху още три финансови дружества - New Times Securities, Guosheng Securities и Guosheng Futures, както и две компании - New China Trust и New Times Trust.

Официалната причина за радикалната мярка е "стабилното опериране на финансовите пазари". "Но какво друго могат да кажат? Да признаят, че повечето китайски финансови институции са неплатежоспособни? Едва ли", отбелязват от Zero Hedge.

В случая на четирите застрахователя обаче става ясно, че тяхната платежоспособност е паднала под регулаторния минимум, което е подтикнало държавата да предприеме мерки по национализацията им. Те ще останат в държавни ръце през следващата една година.

Между всички компании обаче има и нещо общо. Те са свързани с Ксяо Джианхуа, за когото се твърдеше, че е управлявал активите на някои от висшите представители на комунистическата партия. Заповедта за неговия арест в Китай беше издадена през 2013 г., а той беше осъществен на Китайската нова година през 2017 г., когато Джианхуа се укриваше в хотела Four Seasons.

Година по-късно в South China Morning Post беше публикувана информация, според която той трябва да бъде изправен пред съда за "манипулация на фондовите и фючърсните пазари." Основаната от Джианхуа компания - Tomorrow Holding, притежаваше и Baoshang Bank, която получи държавна помощ през миналата година, припомнят от Zero Hedge.

В последствие обаче тя беше на практика национализирана. Този ход беше извършен като Baoshang Bank беше поставена под управлението на държавна банка. Това не доведе до спиране на дейността ѝ, каквото няма да се наблюдава и в случая на деветте новонационализирани финансови дружества в страната.