Народната банка на Китай посочи, че финансовите рискове пред икономиката остават високи и че страната е изправена през "ненормални" пазарни флуктуации, които произтичат от външните рискове пред икономиката, предаде Reuters. Така финансовата институция продължава реториката си от преди няколко седмици, когато предупреди, че ще увеличи политиките си за антициклични корекции, припомня Zero Hedge.

Сред тях се включват както фискални, така и монетарни мерки, чиято цел е поддържането на икономиката, изтъкват от централната банка в годишния си доклад за финансовата стабилност. Според нейните анализатори това ще е необходимо поне до края на годината заради очакваното слабо представяне на стопанството и през последното тримесечие на 2019 г.

В момента финансовите пазари са много чувствителни на промени в глобалната търговия и на несигурността по отношение на глобалната ликвидност, посочват още от банката, която ще започне осъществяването на надзор на акциите, облигациите и форекс пазара в реално време, за да избегне разпространяването на риска между отделните сектори на икономиката.

Миграцията на риска между отделни отрасли на стопанството е възможна, заради нарастващата неплатежоспособност по дълговите инструменти като облигациите. Целите на Народната банка ще е предотвратяването на превръщането им в системен феномен и осигуряване на "меко приземяване" на икономиката в случай на нужда.

Финансовите трудности не се ограничават само до корпоративния сектор. Нормата на задлъжнялостта на домакинствата достигна 60,4% от брутния вътрешен продукт към края на 2018 г. Така тя се изравни със стойността на индикатора на международно равнище и означава, че рисковете пред неплатежоспособността на индивидите също може да нарасне.

За да се справи с проблема централната банка обеща понижаване на данъците - мярка, която наистина може да контрира негативните ефекти от търговската война със САЩ и забавянето на икономиката. Увеличаването на разполагаемите средства на домакинствата ще повиши търсенето, а вероятно и спестяванията - нещо, от което затъналата в кредити икономика на страната има отчаяна нужда.

Различни органи на централната и местните власти също са в тежко финансово състояние, констатират от Народната банка на Китай. Това е особено вярно в по-бедните райони на страната, където почти 15% измежду 4,3 хил. организации бяха обявени за високорискови. Година по-рано техният дял беше малко над 10%.

По-рано тази година централната банка на страната започна директното инжектиране на ликвидност и национализиране на някои проблемни малки и средни по размер банки. Сред тях бяха Baoshang Bank, Jinzhou Bank и Hengfeng Bank. Осъществяването на тази политика беше показателна за състоянието на финансовия сектор, в контекста на огромните дългове в цялата икономика.

Макар и малко по-добро, състоянието и на най-големите финансови институции (Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank) не е значително по-розово. Нито една от тях досега не е отговорила на изискванията за способността за понасяне на загуби.