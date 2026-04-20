Египетското правителство даде старт на нов мащабен проект за градско развитие със смесено предназначение - "The Spine", с планирани инвестиции от над 1,4 трилиона египетски паунда (около $27 милиарда). Проектът е представен като ключов елемент от стратегията за ускоряване на икономическия растеж и привличане на капитал, но детайлите около реализацията повдигат и редица въпроси.

Мащабната идея ще бъде разработена от египетската Talaat Moustafa Group в партньорство с Националната банка на Египет. Комбинацията от държавна подкрепа и частно изпълнение следва вече познат модел за страната при големи инфраструктурни инициативи.

"The Spine" ще се намира източно от Кайро, в рамките на съществуващия комплекс Madinaty, и ще бъде обособен като специална инвестиционна зона. Плановете предвиждат изграждане на град върху площ от около 2,4 млн. кв. м, включващ жилищни, търговски, хотелски, развлекателни и зелени зони.

Проектът е замислен като "смарт град", базиран на технологии с изкуствен интелект, с амбиция да подобри ефективността на услугите и качеството на живот. Подобни концепции обаче често остават на ниво маркетинг, особено в мащабни проекти в развиващи се икономики.

Според официалните оценки инвестицията се равнява на около 1% от БВП на Египет. Очакванията са за над 155 000 работни места и над 800 млрд. египетски паунда данъчни приходи в дългосрочен план. Подобни прогнози обаче традиционно са чувствителни към срокове за изпълнение, реално търсене и темпове на продажби в сектора на недвижимите имоти.

Премиерът Мостафа Мадбули заяви по време на представянето, че проектът е знак за "стабилност и доверие на инвеститорите" въпреки глобалната несигурност. В същото време Египет продължава да разчита силно на мащабни строителни и инфраструктурни проекти като двигател на растежа.

Правителството очаква "The Spine" да се превърне в нов административен, търговски и развлекателен център, но опитът с подобни мегапроекти в региона показва, че реализацията често изостава спрямо първоначалните планове.

В краткосрочен план Кайро продължава да разчита на строителния сектор като основен инструмент за стимулиране на икономиката, на фона на продължаващи макроикономически реформи и нужда от външно финансиране.