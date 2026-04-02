Гвинея вече премина от етап на дългогодишен потенциал към реален участник на световния пазар на желязна руда. Това е факт, след като мегапроектът Симанду започна индустриални доставки към Китай.

Първите пратки от над 200 000 тона висококачествена руда достигнаха пристанището Dalian Port. Доставката бележи важен преход: за първи път материалът от Симанду преминава през напълно завършена логистична верига - от добива в Западна Африка до крайната дестинация в Азия.

Макар обемите все още да са в начален етап, именно този тип доставки се разглеждат като ключов тест за реалния мащаб на проекта. Така ще се определи не само ролята му като минен актив, а като инфраструктурно звено в глобалната търговия със суровини.

Проектът се управлява чрез няколко консорциума, като един от основните е SimFer - съвместно предприятие между правителството на Гвинея, Rio Tinto и китайски партньори. Именно тази структура позволява ранното активиране на експортния капацитет и гарантира директна връзка към китайската индустриална верига.

Симанду от години се определя като потенциален "game changer" за пазара на желязна руда. При пълно развитие проектът може да достигне около 120 млн. тона годишен капацитет, което би го наредило сред най-големите източници на висококачествена руда в света.

Ключовият фактор остава качеството - около 65% съдържание на желязо, което поставя продукцията в премиум сегмента и я прави пряко конкурентна на традиционните доставки от Западна Австралия.

Точно тук се концентрира и основният пазарен въпрос: дали новият висококачествен поток от Западна Африка ще започне да измества част от съществуващото предлагане, или просто ще бъде абсорбиран от растящото китайско търсене.

В по-широк стратегически план Китай вече дългосрочно инвестира в инфраструктурата на проекта, което му осигурява ранно предимство при достъпа до първичните обеми продукция. Това допълнително засилва ролята на Симанду като геополитически, а не само индустриален фактор.