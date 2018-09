"ГЕРБ ще въвежда по-скъпо здравеопазване" е водещo заглавиe на в. "Сега"

Задължителна допълнителна здравна застраховка и не по-малко от досегашното доплащане в кеш - в най-добрия случай, предвижда обещаваната от здравния министър Кирил Ананиев промяна в здравния модел. Той все още не е представен официално, но досега появилите се сценарии за евентуални промени предвиждат единствено пациентите да плащат още повече.

"Единият от вариантите на здравната реформа включва задължителна допълнителна здравна застраховка от 12 лв. на човек на месец, с която ще се покриват медицински разходи, ако те надхвърлят 700 лв.", обяви пред Нова телевизия финансовият министър Владислав Горанов. Другият модел, който се обмисля, е да се премине към демонополизация на НЗОК, т.е. да има няколко каси, в които да отиват 8%-ната вноска, но е малко вероятно управляващите да се спрат на него.

Прочети още от статията на в. "Сега"

"Нов модел гурбет - живееш тук, работиш в Гърция или Румъния" четем на първа страница на в. "24 часа"

Села никнат край граници, магистрали и квартали с богаташки вили, казва социологът. Към 1950 г. градското население е около 30%, а три десетилетия по-късно 30% е селското население!

Селски кметове асфалтират пътища, обновяват читалища, детски градини, училища с европари и така привличат млади семейства. Не е вярно, че земеделието ни е унищожено! Има нови латифундии, семейства с по над 100 дка собственост

Гранични райони ще престанат да са "периферия". Гърция и Румъния са ни двете съседки, където започва икономическа динамика, характерна за тези отношения преди век

- Наскоро демографи биха тревога, че селското население в Европа намалява 2 пъти по-бързо от градското, а след половин век най-плодородните райони на Европа ще се превърнат в демографски пустини. Споделяте ли тази прогноза за българското село, проф. Чалъков?

- В книгата си "Шахматната дъска" Збигнев Бжежински каза, че прогнозите за 10-15 години напред не са много точни, а по-прецизни са онези с хоризонт между 3 и 5 години. За такъв период прогнозата е, че няма да има съществени намаления на селското население, но в него може да се случат процеси, които в следващите 10 години да променят тези тенденции.

Прочети ще от в. "24 часа"

"Най-големите компании за аутсорсинг: Повече хора, по-голям бизнес", четем в "Капитал"

Секторът за споделени услуги е един от най-бързо развиващите се в последните години по персонал. В момента около 50 000 са заетите в него според данните на Българската аутсорсинг асоциация (БАА). Индустрията се разви изключително бързо - най-бурен беше подемът в последните десет години, стимулиран от навлизането на много международни компании като HP, TELUS International, Sutherland и др. Няколко са положителните тенденции в сектора през последните години: цялата индустрия е около 3.6% от БВП на България и продължава да расте, като очакванията са да достигне 4.2% до 2020 г., или над 2.5 млрд. евро, много млади хора откриха добра възможност за развитие в него, откриха се много центрове за споделени услуги и извън София в градове като Пловдив, Бургас, Варна, Русе и др. И не на последно място - индустрията се променя и преминава все повече към услуги с по-голяма добавена стойност.

Прочети още от " Капитал"

"Държавата готова да отдели 100 млн. лева за нов национален стадион" извежда на първа страница в. "Монитор"

Премиерът поиска първо място от "лъвовете" в Лигата на нациите

След срещата с волейболния ни тим Бойко Борисов напомни за грижите на правителството към спорта, за да могат да се проведат въпросните световни първенства. "Инвестирахме над 350 млн. лева в изграждането и ремонтирането на спортни зали в страната, каза той. - Средствата, които се дават за спорт и спортни съоръжения, са важни, за да се мотивират децата". Той напомни, че в София и Пловдив е нямало нито една спортна зала, а тази във Варна и била пред рухване. "Положихме много воля и сега имаме зали в София, Русе, Шумен, Сливен, Стара Загора, уточни още премиерът. - За да се стигне до тук, са необходими много усилия. Шефовете на световните асоциации са тук, олимпийския комитет."

Инвестициите за волейбола бяха решаващи за приемането на световното първенство. За самото провеждане МС даде $500 000. Преди това пък отпусна 5 млн. долара за таксата към Международната федерация. За ремонта на зала "Конгресна" през 2015 г. сумата е 12 800 000.

Прочети още от статията на в. "Монитор"

"Лято 2018 приключва изключително успешно", четем във в. "Стандарт"

Летният сезон се развива много успешно, вече започнахме подготовката за следващата година. За първите 7 месеца на 2018 г. у нас са пребивавали над 5,2 млн. чужди туристи, което е близо 7% ръст спрямо същия период на миналата година. Това заяви в Бургас министърът на туризма Николина Ангелкова, която откри работна среща с контролните органи, туристическия бранш и местната власт преди края на сезона.

За периода юни-юли 2018 г. чужденците са над 2,8 млн. и това е ръст от 3,6 на сто въпреки дъждовете в началото на юли. Отлични са и показателите за приходите - над 1,3 млрд. евро от международен туризъм за първото шестмесечие на годината, което е 9,7% ръст спрямо същия интервал на 2017-а.

Прочети още от в. "Стандарт"

"Бюджетът, който пълним всички, а го харчи само Той", пише в. "Сега"

Контролните системи за защита на обществения интерес са под перманентна анестезия

Държавният бюджет на България се управлява еднолично от министър-председателя Бойко Борисов и при трите негови правителства. Многобройни са примерите за извършвани ежедневно разходи, без да са предвидени и с дежурното обяснение, че се финансират от бюджетния излишък. При това вече не само финансовите експерти, но и политолози и всякакви други анализатори посочват, че бюджетният излишък е резултат не на повече приходи, а на манипулации при планирането и осъществяването на разходите.

Формално имаме закони, които определят как да протича бюджетната процедура и как да се контролира изпълнението на бюджета. Законът за публичните финанси е в сила от 2014 г., като главното му предназначение е да определя правилата за харчене на събраните данъци. Нашият закон обаче е направен така, че позволява през годината да се извършват промени в разходите - от Министерския съвет, от министъра на финансите и дори от самите изпълнители по бюджета в отделните звена.

Прочети още от в. "Сега"

"Събрахме 800 млн. повече приходи, вдигаме заплати", пише в. "Стандарт"

ГЕРБ има ясни властови центрове, решението на премиера за рокадите бе удачно, твърди финансовият министър. Ако се възцари справедливост, надявам се това да е урок, че безнаказано никой не може да се финансира за сметка на фиска, казва Владислав Горанов.

- Г-н Горанов, вашите впечатления от новите министри? Участвахте в обсъжданията персонално на тези кандидати. Дадохте ли препоръки?

- Решението е на премиера. В коалиционния съвет имаше различни дискусии. Смятам, че всеки един от новите министри може да се справи със задачите, които му се поставят, въпреки че заслужава да кажем няколко добри думи и за тези колеги, които си тръгват от правителството.

- Те са по-добри от новите, така ли?

- Ако рутината и опитът дават някакво предимство, със сигурност си тръгват едни от опитните министри - Валентин Радев, който беше и заместник-министър на отбраната, Московски, който ще остане в историята като най-дълго стоялия министър на транспорта. И Ники Нанков, който няколко пъти беше заместник-министър на регионалното развитие - изключително енергичен, млад и симпатичен човек, който подходи много достойно в случая в ситуацията, която беше повод за оставките.

Прочети още от в. "Стандарт"

"Десет години след фалита на Lehman Brothers: Дебне ли следваща криза", пише "Капитал"

Десет години след фалита на Lehman Brothers - ключов момент в глобалната рецесия, финансовите пазари са едновременно променени и прекалено подобни на тези от разгара на 2008 г. От една страна, много от отрицателните финансови стимули - огромни too big to fail играчи, сенчесто банкиране и повишен риск - са все още налице. От друга страна, по всички традиционни измерители инвестиционните банки днес са много по-стабилни и по-малко изложени на системни рискове, отколкото през 2008 г., пише Financial Times. Международната ситуация също създава поводи за притеснение в пазарите. Това повдига въпроса кои са възможните огнища на нови икономически трусове.

Прочети още от " Капитал"

"Пенсионната система на САЩ: Защо там няма протести и оплаквания" пише в. "24 часа"

60% от американците получават държавна пенсия, 40%-пенсия от частни фондове. Средната пенсия в САЩ е 1440 долара на месец. Това казва в интервю за радио "Свобода" професор Ричард Ериксон от Университета на Източна Каролина.

"В последните години 36% от мъжете работят до 70-годишна възраст, а 28% от жените надхвърлят и тази възраст. Това означава, че на около 40% от американците парите не им стигат след пенсия и те продължават да се трудят, но останалите не правят това, значи, имат достатъчно средства за живот, който не се отличава много от годините, в които са получавали заплата", казва професорът.

Прочети още от в. "24 часа"