Всяка година Европейския съюз (ЕС) плаща по 65 милиарда долара субсидии за земеделие, за да подкрепи производителите на Стария континент и да поддържа селата живи. В страни като Унгария и останалите членки в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) обаче тези средства отиват в ръцете на свързани помежду си и с властта ограничен брой бизнесмени.

Това посочват от The New York Times в свое разследване, озаглавено: "Фермерите на парите: Как олигарсите и популистите доят ЕС за милиони" (The Money Farmers: How Oligarchs and Populists Milk the E.U. For Millions).

В него от американската медия, съвместно с унгарски журналисти, разглежда темата как в региона се разпределят европейските субсидии, насочени към земеделските производители. За целта са разгледани 9 държави членки от ЦИЕ, включително и България.

"Премиерът на Чехия е събирал десетки милиони долари под формата на субсидии през миналата година. Субсидиите гарантираха и мафиотското завземане на земи в Словакия и България", посочват от The New York Times.

В разследването от медията казват, че Програмата за развитие на селските райони е основополагаща за ЕС и се явява като "спойка" между разединените по много други въпроси членки. Заради това и Брюксел отказва да се противопостави на произтичащата от нея корупция.

"Европейските лидери не са на едно мнение за много неща, но всички те разчитат на щедрите субсидии и дискретността за начина, по който те се харчат. Нарушаването на тази система, за да бъдат обуздани злоупотребите на по-новите държави членки, би засегнало политическия и икономическия комфорт на целия континент", се посочва в публикацията.

Програмата е едно от най-големите пера в централния бюджет на ЕС, като към нея са насочвани 40% от общите разходи. А също така тя е и една от най-значителните програми за отпускане на субсидии в света.

Авторите на разследването твърдят, че в Брюксел все още много от политиците не знаят как точно се харчат отпусканите за селско стопанство европейски средства. Като един от примерите в това отношение се посочва бизнесът в унгарската област Файер, където е и родното място на премиера на страната Виктор Орбан.

"Разследването на Times показа, че той използва европейските субсидии като система за покровителство, от която се облагодетелстват приятелите и семейството му, а също така чрез която той защитава политическите си интереси и наказва съперниците си.".

От медията твърдят, че правителството, управлявано от Орбан, е продало хиляди декара обработваеми земи на членове на семейството му и на други свързани с него лица. Замесен е и един от близките приятели на премиера от детските му години, който днес е един от най-богатите унгарци. А в резултат получаваните европейски субсидии за земеделие са насочвани отново към същите хора.

Според разследването проучванията многократно показват, че 80% от парите отиват при най-големите 20% от бенефициентите. А някои от тях са използвали средствата, за да си купят политическа власт.

"В Чехия един от големите бенефициенти е Андрей Бабиш - милиардерът с агробизнес, който е и премиер на страната. Анализаторите на The Times откриха, че неговите компании в Чехия са получили поне 42 милиона долара под формата на субсидии през миналата година", пишат от медията.

"ЕС плаща толкова много пари на олигарх, който също така е и политик", казва депутатът и икономист Лукас Вагенкнехт, който преди години бе част от екипа на Бабиш. "И какъв е резултатът? Имаме най-силния политик в Чехия, който е напълно подкрепян от ЕС", посочва още той.

"В България субсидиите гарантират благоденствие за елита в селскостопанския сектор. Българската академия на науките е открила, че 75% от основните субсидии за земеделие в страната отиват в ръцете на около 100 различни субекта. През тази пролет властите предприеха действия в цялата страна, които разкриха корупционни връзки между държавни служители и земеделски бизнесмени. Един от най-големите производители на брашно беше обвинен в измама във връзка с получаваните субсидии и сега го очаква съдебен процес", се казва в текста.

В документа се акцентира и върху това, че преди време главният прокурор в Словакия призна за съществуването на "селскостопанска мафия". Малки производители в държавата признаха, че са били изнудвани и дори пребивани, за да дадат или продадат земите си. През миналата година след разследване на италиански мафиоти, опитали да се възползват от субсидиите в страната чрез различни схеми, беше убит журналистът Ян Куцяк.