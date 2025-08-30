Амбициите на Доналд Тръмп да направи Америка отново велика засегнаха целия свят. Макар на този етап президентът да отложи високите мита за Китай до 10 ноември, заплахите към азиатската държава са непрестанни. Последната е от тази седмица - облагане на стоките с 200%, ако Пекин не осигури на САЩ нужните за индустрията им магнити.

Междувременно, американските компании за дрехи и обувки, които произвеждат продуктите си в Китай, отбелязват значителен спад на печалбите. Според експерти това се дължи не само на по-големите такси, но и на засилващите се антиамерикански настроения в един от най-големите пазари - Китай, както и силната конкуренция.

На този фон една американска компания отбелязва 30-процентно увеличение на приходите си в азиатската страна през последното тримесечие, докато в Америка те са намалели с 6,5%.

Удобното е на мода

Компанията Crocs е основана през 2002 г. в Колорадо, но в последните години продуктите ѝ отново придобиха световна популярност. Така в края на миналата година компанията е отбелязала близо 3,27 милиарда долара приходи - почти три пъти повече от тези през 2014 г., които са били 1,2 милиарда, отбелязва CNBC.

Източник: iStock

Мненията за тях са силно поляризирани - от удобни и модерни до грозни и работни. Въпреки негативните, Crocs-овете имат голяма база от привърженици... особено в Китай.

Основната таргет група на компанията е поколението Z. В азиатската страна представителите му са около 260 милиона. Те са един от най-доходоносните сегменти на пазара за подобен тип стоки.

Завръщането на Crocs-овете до голяма степен се дължи на така наречените "Jibbitz". Това са допълнителни аксесоари, които позволяват персонализирането на обувката. Те могат да бъдат букви, филмови герои, храни, спортни принадлежности, животни, дори лика на Елвис...общо взето - всичко. Тяхната цена варира, като може да достигне до 7 долара на елемент.

През 2024 година Crocs е спечелила 271 милиона долара само от малките аксесоари. Това се равнява на повече от 8% от всичките продажби. Според Ани Мелман - вицепрезидент на компанията, три четвърти от клиентите купуват Jibbitz заедно с обувката.

Именно възможността за персонализиране печели поколението Z, което приема всеки повод за себеизразяване, особено предвид политическата обстановка в страната. Тази идея е в основата и на слогана им "Come as you are" ("Ела, какъвто си").

Присъствието им в социалните мрежи също оказва влияние върху продажбите. В стотици хиляди клипове потребители обсъждат външния им вид, удобството и аксесоарите. За разлика от други популярни марки като Nike и Hoka, цената на Crocs-овете е значително по-ниска.

Познаване на пазара

Подобно на други чуждестранни компании като KFC и McDonalds, Crocs адаптира продуктите си спрямо местните култура и тенденции. Добър пример за това е промяната на слогана им на китайския израз, който означава "Born to be free" ("Роден да бъдеш свободен"), разказва The Wall Street Journal.

Друг пример за това е облика на магазините им - в тях не присъстват знаци от американската култура, а рекламите са на местни известни личности, които са малко популярни извън страната. Crocs прави колаборации с местни брандове като Melting Sadness или с китайски дизайнери като Фън Чун Уанг.

У нас

Макар не колкото в Китай, Crocs-овете са популярни и в България. Компанията има магазини в търговските центрове в някои градове като София, Пловдив и Бургас. Цената им варира, като новите модели могат да достигнат до 170 лв., а маратонки от лимитирано издание - дори 290 лв.

Източник: iStock

Аксесоарите Jibbitz струват между 10 и 12 лв., показва проверката ни в официалния сайт на компанията за България. Комплекти от пет броя достигат 40 лв.

Въпреки големия успех, компанията е изправена пред някои предизвикателства. Половината от производството на Crocs всъщност се осъществява във Виетнам. Митата, които Доналд Тръмп наложи на страната, могат да доведат до покачване на цените за крайния потребител и да възпрепятстват разрастването на компанията.