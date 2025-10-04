Изненадваща тенденция на пазара показва, че хотелите, които предлагат по-малко удобства, отбелязват по-големи печалби от конкурентите си. Така например средностатистическата марка Moxie на Marriot съобщава за 20% повече печалби от конкурентите си. Каква обаче е причината за това?

Все по-често хотелските стаи представляват две легла едно до друго с нощно шкафче между тях, малко бюро и един стол. Причината за това е проста - спестява се място, което позволява намаляване на размера на стаята. Това, от своя страна, води до обособяването на повече пространства, които да посрещнат по-голям брой посетители.

В последните години начинът, по който клиентите избират къде да отседнат, се е променил значително. Докато в миналото водещ е бил броят на звездите (който до голяма степен зависи от размера и обзавеждането на стаята), то сега те разчитат на отзиви и препоръки в социалните мрежи и оценки на предишни посетители в различни сайтове и платформи.

Икономия на пространството

Много често първото, което изчезва, е гардеробът, тъй като заема най-голямо пространство. Вместо него могат да бъдат поставени закачалки на стената или така наречените отворени гардероби. Това не само освобождава място, но и позволява по-лесната хигиенна поддръжка, разказва пред The Wall Street Journal Рон Суидлър - главен изпълнителен директор на The Gettys Group, компания, специализирана в дизайна на хотели и ресторанти.

Обособяването на общи пространства в фоайетата и коридорите позволява премахването на приспособленията за пране и гладене, а обемните работни бюра и столове се заменят със сгъваеми.

Източник: iStock

Оказва се, че банята е най-важният фактор за удовлетворяването на клиентите, смятат експертите. Това кара собствениците на хотели да подходят по-внимателно с преустройството ѝ. В някои от случаите дизайнерите решават да изместят мивката извън банята. В други - тя става част от стаята, като се отделя чрез полупрозрачно стъкло.

Макар за гостите минибарът да е източник на допълнителни приходи, за хотела невинаги е така. Оказва се, че постоянното зареждане и почистване разходва повече ресурс, отколкото е печалбата.

Оползотворяване на общите площи

Вместо това по-големите хотели имат ресторант, бар или лоби. По-малките места разполагат вендинг машини за напитки, храна и дори сувенири. Според данни на Moxie месечно хотелите печелят 3 хиляди долара от автомати за храна.

Източник: iStock

В някои случаи има детски кът или маси за билярд, хокей и джаги. Така не само удовлетворяват нуждите на клиентите, но и имат възможност за реализирането на по-голяма печалба. Според експерти в някои случаи разполагането на бар с малко персонал генерира повече приходи, отколкото луксозен ресторант.

Някои от хотелите дори премахват рецепцията, като преместват регистрацията на гостите в бара. Това не само може да ги привлече като клиенти, но спомага за запълването на пространството, което прави заведението по-привлекателно.

Според Рон Суидлър преди да предприемат реконструкция, хотелиерите трябва да проучат конкуренцията. Ако наблизо има подобно пространство, това може да окаже сериозен ефект върху печалбата. Разположението на спирки на градския транспорт, забележителности, стадиони и летища също е от съществено значение.

Новите потребителски навици и промяната на търсенето на места за отсядане налагат оптимизирането на пространствата в хотелите. С добра дизайнерска и бизнес стратегия представителите на сектора могат да увеличат печалбата си значително, посочват експерти.