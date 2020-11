След като съществува повече от два века, има малко кризи, на които The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) не е ставал свидетел, казва Катрин Кийтинг, която е главен изпълнителен директор в институцията за финансови услуги със седалище в Ню Йорк. Кризите са определящи моменти за бизнеса, казва тя пред Forbes, добавяйки, че ценностите на компанията се демонстрират по-скоро с действия, отколкото с думи.

2020 г. ускори тенденциите в управлението на богатството, тласкайки към цифровизация и по-широко използване на технологиите, казва Кийтинг, но отбелязва, че в работата винаги ще има и физически елемент. Фирми като BNY Mellon обаче все повече използват технологията като двигател за клиентите, дори преди социалното дистанциране и преди COVID-19.

"Ще открием, че бизнес моделът ще се промени и ще бъде физически плюс виртуален и това ще бъде чудесно за увеличаване на мащаба", казва Кийтинг. "Не бих си помислил непременно, че ще ви кажа това преди пет месеца, но виждаме точно това сега", заявява тя.

Нова реалност

Като доказателство за тази предстояща промяна, Кийтинг казва, че цифровите транзакции и цифровото банкиране са нараснали още повече, удвоявайки се през миналата година.

"Фактът, че научихме, че можем да управляваме бизнеса си с голяма част от хората, работещи вкъщи, ще ни промени и ще ни направи по-гъвкаво работно място завинаги", добавя тя, сравнявайки промените с времето, когато за първи път е успяла да чете имейли у дома на Blackberry през 1999 г.

"От тази криза вече знаем, че можем да бъдем много гъвкави по отношение на местоположението и от къде и как работят хората. Това ще ни направи по-човечни и по-гъвкави в дългосрочен план", добавя Кийтинг.

След изборния сезон, изпълнен с несигурност и продължаващата закара Covid-19, Кийтинг все още мисли за безопасността на служителите. Тя изчислява колко време ще сме без ваксина.

Вземането на решения в компанията се фокусира върху три фактора: служители, клиенти и финансова система.

За сравнително кратък период от време компанията прехвърли 95% от работната ръка към дистанционна работа, безпрецедентно действие една от най-старите банки в САЩ.

"Ако бяхте ни помолили да направим това, бихме ли си помислили, че в рамките на три седмици можем да прехвърлим 90% -95% от работната си сила да работи дистанционно и да продължаваме да правим това, което трябва да направим, за да подкрепим клиентите и финансовите система? Вероятно щяхме да кажем "не", но се оказва, че можем", хвали се Кийтинг.

Пандемията и спадът на пазара означава значителна промяна в начина, по който служителите и ръководителите прекарват работните си дни. Кийтинг и колегите от изпълнителния комитет се събират седем дни в седмицата, понякога повече от веднъж на ден, включително рано сутринта, за да започнат деня, обсъждайки пазарите.

Кийтинг предупреждава, че не сме се върнали на нивата отпреди кризата, но съществуват положителни тенденции благодарение на здравата икономика преди кризата да предизвика хаос. Тя вижда банкова индустрия, която е много по-добре капитализирана от последната рецесия през 2008 г., служейки като "кислород на икономиката".